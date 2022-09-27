Mersin'de şehit düşen polis memuru Sedat Gezer teröristlerle kahramanca çarpıştı! Tıpkı Fethi Sekin gibi...
Mersin'de polisevine yönelik gerçekleştirilen alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in, tıpkı Fethi Sekin gibi son nefesine kadar kahramanca teröristlerle çatıştığı anlar yer alıyor. İşte saniye saniye o anlar...
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman polis memuru şehit Sedat Gezer'in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı | VİDEO
Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER
Mersin Mezitli'de polisevinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.