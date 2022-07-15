Yunanistan FETÖ'ye kol kanat gerdi: Sığınanların Avrupa'ya geçiş durağı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının sığındığı ilk kaçış noktalarından biri Yunanistan oldu. Geçiş noktası olarak da belirlenen Yunanistan'a ulaşan FETÖ mesnupları, örgüte bağlı teröristlerin yardımıyla Avrupa'da diğer ülkelere ulaştı.
20 BİN TÜRK VATANDAŞI GEÇİŞ YAPTI
Yunan basınına yansıyan tahmini rakamlara göre, 15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.
Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.
8 DARBECİNİN İADESİNE OLUMSUZ YANIT
FETÖ üyesi 8 askerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Türkiye'ye ait askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçarak, Yunanistan'a sığınma talebinde bulunması da bu süreçteki en önemli gelişmelerden biri oldu.
FETÖ üyesi askerler, Yunanistan'daki savunmalarında darbe hazırlığından habersiz olduklarını iddia ederken, Türkiye'nin ısrarlı iade talebine Yunanistan'dan olumlu yanıt gelmedi.
Yunan temyiz mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini 'Türkiye'de adil yargılanmayacakları ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabilecekleri' iddiasıyla reddetti.
YUNANİSTAN DIŞINA ÇIKTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Yunan basınında nisan ayında yer alan haberlerde, FETÖ üyesi 8 askerin, "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle Yunan makamlarınca ülke dışına gönderildiği iddia edildi.