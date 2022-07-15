Yunanistan FETÖ'ye kol kanat gerdi: Sığınanların Avrupa'ya geçiş durağı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının sığındığı ilk kaçış noktalarından biri Yunanistan oldu. Geçiş noktası olarak da belirlenen Yunanistan'a ulaşan FETÖ mesnupları, örgüte bağlı teröristlerin yardımıyla Avrupa'da diğer ülkelere ulaştı.

20 BİN TÜRK VATANDAŞI GEÇİŞ YAPTI

Yunan basınına yansıyan tahmini rakamlara göre, 15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.