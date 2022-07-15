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    • 15.07.2022 12:02
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    • 15.07.2022 12:02
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    Yunanistan FETÖ'ye kol kanat gerdi: Sığınanların Avrupa'ya geçiş durağı

    15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin direnişiyle bastırılmasının ardından FETÖ mensupları yurt dışına kaçmaya başladı. Teröristlerin ilk sığınağı sınır komşumuz Yunanistan oldu. FETÖ mensuplarına kol kanat geren Yunanistan, geçiş noktası olarak teröristlerin diğer Avrupa sığınmadan önce ilk durak noktası durumunda.

    AA
    FETÖ mensuplarının ilk sığınağı: Yunanistan

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının sığındığı ilk kaçış noktalarından biri Yunanistan oldu. Geçiş noktası olarak da belirlenen Yunanistan'a ulaşan FETÖ mesnupları, örgüte bağlı teröristlerin yardımıyla Avrupa'da diğer ülkelere ulaştı.

    20 BİN TÜRK VATANDAŞI GEÇİŞ YAPTI
    Yunan basınına yansıyan tahmini rakamlara göre, 15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı.

    Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

    8 DARBECİNİN İADESİNE OLUMSUZ YANIT
    FETÖ üyesi 8 askerin 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Türkiye'ye ait askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçarak, Yunanistan'a sığınma talebinde bulunması da bu süreçteki en önemli gelişmelerden biri oldu.

    FETÖ üyesi askerler, Yunanistan'daki savunmalarında darbe hazırlığından habersiz olduklarını iddia ederken, Türkiye'nin ısrarlı iade talebine Yunanistan'dan olumlu yanıt gelmedi.

    Yunan temyiz mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini 'Türkiye'de adil yargılanmayacakları ve iade edilirlerse insani olmayan muameleye maruz kalabilecekleri' iddiasıyla reddetti.

    YUNANİSTAN DIŞINA ÇIKTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
    Yunan basınında nisan ayında yer alan haberlerde, FETÖ üyesi 8 askerin, "olası bir MİT operasyonu" endişesiyle Yunan makamlarınca ülke dışına gönderildiği iddia edildi.

        Ülkeden "belirsiz bir zamanda ve sessiz sedasız" çıkarıldıkları belirtilen FETÖ üyesi 8 askerin Almanya, Belçika ve Kanada makamları nezdinde gerekli girişimlerin olgunlaşmasının ardından bu ülkelere geçiş yaptığı ileri sürüldü.

        FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'DEN DOSTLUK MESAJI
        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kendisi hakkında yazılan ve Yunancaya çevrilerek piyasaya sürülen kitabın Mart 2021'deki çevrim içi tanıtım etkinliğine bir video mesaj ile katılmıştı.

        FETÖ mensuplarına kucak açan Yunanistan'ın 'yiğitlik' gösterdiğini savunan Gülen, mesajında "Kardeş ülke olduğunu kanıtladı. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. (Yunanistan'ın yaptıkları) Tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak." ifadelerine yer vermişti.

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