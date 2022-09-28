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    • 28.09.2022 10:30
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    • 28.09.2022 10:45
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    SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugüne kadarki en büyük miktar! 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin yakalandı

    Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirildiğini belirterek, "Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapımızda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin yakalayarak bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik." dedi.

    Bugüne kadarki en büyük miktar! Tonlarca sıvı...

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirildiğini açıkladı.

    "1 TON 640 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ"
    Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildiğini belirten Bakan Muş, "Bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. Bugün burada toplanmamıza vesile olan 2 ton 91 kiloluk captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Bugüne kadarki en büyük miktar! 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin yakalandı
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