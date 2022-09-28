Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır





"PKK'LI KARDEŞİN YAKINDA SARI TORBAYA GİRDİĞİNDE AYNI MESAJI BEKLERİZ"

Paylaşım sonrasında Demirtaş, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Demirtaş'ın hadsiz sözlerine ilişkin yeni bir paylaşım yaparak, "Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor Tendürek Amanoslar Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK Yöneticisi kardeşi SARI TORBAYA girdiğinde aynı mesajı bekleriz." dedi.