Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır

DİYARBAKIR
Diyarbakır'da yaşanan saldırılarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile 14 güvenlik görevlisi yaralandı.
Kentte 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 kent güvenliği kamerası zarar gördü.
Diyarbakır'da Valilikçe, olaylarda zarar gören 73 esnafa ödeme yapıldı.
GAZİANTEP
Gaziantep'teki olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü polis 42 kişi yaralandı.
Olaylarda, aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri, 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği belirlendi.
SİİRT
5 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandığı Siirt'te, gözaltına alınan 69 kişiden 16'sı tutuklandı.
Saldırılarda, kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.
VAN
Van'da 170 araç, 20 okul, 5 dini müessese, 40 kamu binası ve 523 iş yeri büyük hasar gördü.
Hasara uğrayan kamu binaları, okullar, dernek binaları ve Kur'an kursları yenilenerek yeniden hizmete açıldı.
BATMAN
Batman'daki saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Olaylarda 6 kamu binası, 15 özel banka ve ATM, iki siyasi parti binası, 62 resmi ve özel araç, 91 iş yeri ve 5 evde hasar meydana geldi.
Gözaltına alınan 105 kişiden 32'si tutuklandı.