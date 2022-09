Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur." dedi.

"CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİSİ AÇIKÇASI GÖRÜLMEKTEDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: ( CHP'nin gazeteci raporunda PKK'lı teröristin isminin çıkması) Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda mağdur gazeteci olarak lanse edildiğini gördük. CHP nin 'terör örgütlerine desteği var' dediğimiz de onlar kendilerini haklı çıkarmak için cumhuriyeti kuran kuvayi milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir.