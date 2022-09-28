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    • 28.09.2022 11:47
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    • 28.09.2022 12:30
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    Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır

    Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polis memuru şehit oldu. 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu Selahattin Demirtaş ise olay sonrası yaptığı paylaşımda adeta teröristleri temize çıkarmaya çalıştı. Demirtaş’ın rezil ve pespaye paylaşımına tepkiler de gecikmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin’deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır...” ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın kendisine yanıt vermesi üzerine bir kez daha paylaşım yapan Bakan Soylu, "PKK'lı kardeşin yakında sarı torbaya girdiğinde de aynı mesajı bekleriz" şeklinde konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır." dedi.

    Demirtaş’ın teröristleri aklama çabası

    Dün gece saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevi'ne PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.



    Saldırıda iki polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmada yaralanan iki terörist kadın, sırt çantalarında taşıdıkları bombaları ile kendilerini patlattı.



    Yaralı polislerden Sedat Gezer ise kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



        DEMİRTAŞ'IN PKK'YI AKLAMA ÇABASI
        Terör saldırısına ilişkin cezaevinden sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşım yapan HDP'li Selahattin Demirtaş, "Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim." sözleriyle saldırıyı kınamaktan çok PKK'lı teröristleri aklamaya çalıştı.



        BAKAN SOYLU: KATİL DEMİRTAŞ
        Demirtaş'ın bu paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "KATİL DEMİRTAŞ! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki 'silahlı saldırıyı'(!) kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır..." sözleriyle tepki gösterdi.



        "PKK'LI KARDEŞİN YAKINDA SARI TORBAYA GİRDİĞİNDE AYNI MESAJI BEKLERİZ"
        Paylaşım sonrasında Demirtaş, Bakan Soylu'ya yanıt vererek, "Ellerini ovuşturup beklerken karanlık siyasi hesapların boşa mı çıktı? O yüzden mi bu kadar öfkelisin? Size rağmen bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Soylu, Demirtaş'ın hadsiz sözlerine ilişkin yeni bir paylaşım yaparak, "Bunun gibilerin sırtı hapishane duvarlarına dayandıkça annelerin çocukları dağa gitmiyor Tendürek Amanoslar Çemçe-Madur, tüm dağlar çiyanlardan temizlendikçe gençler, geleceğe umutla bakıyor. Yakında Kandil'deki PKK Yöneticisi kardeşi SARI TORBAYA girdiğinde aynı mesajı bekleriz." dedi.

            AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur." dedi.

            "CHP'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİSİ AÇIKÇASI GÖRÜLMEKTEDİR"
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: ( CHP'nin gazeteci raporunda PKK'lı teröristin isminin çıkması) Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda mağdur gazeteci olarak lanse edildiğini gördük. CHP nin 'terör örgütlerine desteği var' dediğimiz de onlar kendilerini haklı çıkarmak için cumhuriyeti kuran kuvayi milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir.



            "PESPAYE VE REZİL DİL"
            Demirtaş'ın algı dolu paylaşımına Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur da tepki gösterdi. Fuat Uğur, Demirtaş'ın sözlerini paylaşarak, "Açıklama bu. Tanıdınız değil mi? O aynı pespaye ve rezil dil. Alt okuması şu: "Saldırıyı kınıyorum ama bunun sebebi siz şiddet uyguladığınız için. Bırakın terörle mücadeleyi, bize özerklik verin, Apo'yu serbest bırakın" Kemal beyin açık, Meral hanımın gizli ortağı bu." dedi.



            İşte terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın kirli sicili;



                53 MASUMUN KATLEDİLMESİNDE BAŞ SORUMLU
                Demirtaş'ın Kobani kılıflı sokak eylemlerini başlatan çağrısı sonrası 53 masum katledilmiş ve Türkiye milyarlarca dolarlık zararı uğramıştı. 16 yaşındaki genç Yasin Börü de bu olaylar sırasında vahşice katledilmiş ve Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Demirtaş'ın başkanlığını yaptığı HDP sosyal medyadan "Süresiz direniş" çağrısını böyle yapmıştı.

                Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.

                Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet" suçu işlendi.

                Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur'an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu.

                Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı.

                Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

                YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI VAHŞİCE KATLEDİLDİ
                Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi.

                DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı. Ahmet Dakak'ın başı taşla ezildi, 16 yaşındaki Börü'nün üzerinden arabayla geçildi. Cesetleri yakılan ve tanınmayacak hale gelen çocuklar, aileleri tarafından güçlükle teşhis edilebildi. Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, Diyarbakır dışındaki bir hastanede tedavi gördü.

                201 OKUL HASAR GÖRDÜ
                Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18, Gaziantep ve Adıyaman'da birer okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi.

                Tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede eğitim-öğretime açıldı.

                MÜZEYİ ATEŞE VERDİLER
                Diyarbakır'da gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde PKK'lı teröristlerce yakılan ve kullanılamaz hale getirilen Ziya Gökalp Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan protokolle restore edildi.

                TÜRSAB sponsorluğunda 1 milyon 814 bin lira bütçe ile 2016 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan müze binası, teşhir için son teknoloji ile donatılmış şekilde Bakanlığa teslim edildi.

                Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşhir ve tanzim için 1 milyon 490 bin lira harcanan müze, yürütülen çalışmalarla yeniden ziyaretçilerle buluşturuldu.

                O DÖNEM 386 KİŞİ TUTUKLANDI
                Olaylara ilişkin 1600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

                    DİYARBAKIR
                    Diyarbakır'da yaşanan saldırılarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile 14 güvenlik görevlisi yaralandı.

                    Kentte 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 kent güvenliği kamerası zarar gördü.

                    Diyarbakır'da Valilikçe, olaylarda zarar gören 73 esnafa ödeme yapıldı.

                    GAZİANTEP
                    Gaziantep'teki olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü polis 42 kişi yaralandı.

                    Olaylarda, aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri, 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği belirlendi.

                    SİİRT
                    5 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandığı Siirt'te, gözaltına alınan 69 kişiden 16'sı tutuklandı.

                    Saldırılarda, kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

                    VAN
                    Van'da 170 araç, 20 okul, 5 dini müessese, 40 kamu binası ve 523 iş yeri büyük hasar gördü.

                    Hasara uğrayan kamu binaları, okullar, dernek binaları ve Kur'an kursları yenilenerek yeniden hizmete açıldı.

                    BATMAN
                    Batman'daki saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Olaylarda 6 kamu binası, 15 özel banka ve ATM, iki siyasi parti binası, 62 resmi ve özel araç, 91 iş yeri ve 5 evde hasar meydana geldi.

                    Gözaltına alınan 105 kişiden 32'si tutuklandı.

                    MARDİN
                    Mardin'de 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 sivil ile 22 polis yaralandı, 14 otomobil, 69 polis aracı, kaymakamlık binaları, emniyet binaları, 36 okul, 6 siyasi parti ve 69 bina zarar gördü.

                    Gözaltına alınan 311 kişiden 108'i tutuklandı.

                    ŞIRNAK
                    30 kişinin yaralandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde, ateşe verilmesi sonucu tahrip olan 13 okul ile yağmalanan 2 özel öğrenci yurdu, Valilik tarafından kısa sürede onarılarak hizmete açıldı.

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                    Haberler Güncel Mersin'de alçak saldırı! Selahattin Demirtaş'ın PKK'yı aklama çabasına tepkiler büyüyor: Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır
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