Haberler Haber Videoları Terör saldırısının altından CHP'nin çıktığını gören mangır medyası gerçeği görmezden geldi! Halk TV'den Ayşenur Arslan: "Bilgi karışıklığı var"

Terör saldırısının altından CHP'nin çıktığını gören mangır medyası gerçeği görmezden geldi! Halk TV'den Ayşenur Arslan: "Bilgi karışıklığı var"

Terör saldırısının altından CHP'nin çıktığını gören mangır medyası gerçeği görmezden geldi! Halk TV'den Ayşenur Arslan: "Bilgi karışıklığı var"
27.09.2022 14:16

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Son dakika haberi! Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Daha önce yaptığı skandal açıklamalara bir yenisini ekleyen CHP yandaşı Halk TV'de program yapan Ayşenur Arslan, saldırının PKK tarafından yapıldığının bilinmesine rağmen "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var" dedi. Teröristlerden "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan'a özgürlük talep edildiğini de görmezden gelen Arslan, şehit olan polis memuru için hayatını kaybetti ifadesini kullandı.

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