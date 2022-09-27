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    • 27.09.2022 14:17
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    • 27.09.2022 14:23
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    SON DAKİKA: Almanya Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! Erdoğan'a hakaretamiz sözler için tepki gösterildi

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığına çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisine, Kubicki'nin Başkan Erdoğan'la ilgili hakaretamiz ifadelerine duyulan güçlü tepki iletildi.

    AA
    Alman Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

    Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

    Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Almanya Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı! Erdoğan'a hakaretamiz sözler için tepki gösterildi
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