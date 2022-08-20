Demir Yumruk operasyonunda bir hakim şoku daha! Para trafiği tespit edildi

DAVA TAKİBİ YAPMIŞ

Raporda, Hüseyin Eryılmaz'ın dosyalar karara çıkmadan kendisine bilgi vermesini istediği, hâkimin bu kapsamda bilgiler verdiği, Eryılmaz'ın bir arsayı satın alabilmesi için bozulmasını istediği, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne ait bir dosya bilgisi paylaşması sonrasında ise hâkim Sazak'ın bir iki arkadaşı olduğunu bildirerek ilgileneceğini söylediği belirtildi.

3 aylığına açığa alınan hâkimle ilgili HSK ihraç edilip edilmeyeceğini de görüşecek. Sabah'ın haberine göre öte yandan Hüseyin Eryılmaz'ın yargıyla olan içli dışlı ilişkisinin Cangül Sazak ile sınırlı kalmadığı belirlendi. HSK, benzer gerekçeler nedeniyle Sakarya Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Oflaz'ı da açığa aldı.