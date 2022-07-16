Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2022 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2022 14:55
    ABONE OL

    "Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili flaş gelişme! 'FETÖ' sızmasına karşı harekete geçildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin flaş bir açıklama geldi. Soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarını Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) servis edenlerin tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi. Firari FETÖ üyelerinin "gerçeği yansıtmayan" video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdiği, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

    ’FETÖ’ sızmasına karşı harekete geçildi

    Geçtiğimiz haftalarda demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenledi.

    Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba el konuldu, 39 şirkete ise kayyum atandı.

    ÖRGÜT LİDERLERİ TUTUKLANDI
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Erol Evcil'in yaptığı suç örgütünde Evcil'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

    Kayseri'deki fabrikasında 300 milyon lira ele geçirilen Kayserili iş adamı Hüseyin Eryılmaz'ın liderliğini yaptığı örgütte ise 10 şüpheli hakkında tutuklama, 24 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

    Düzenledikleri sahte faturalarla devleti büyük vergi kaybına uğrattığı tespit edilen DETAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Melih Karabacak ve 74 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği şüphelilerin sorgusunun ardından 14'ünün tutuklanmasına 61 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, 'Demir Yumruk' operasyonunda toplam tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

        FETÖ SIZMASINA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ
        Sabah'ın haberine göre devleti zarara uğratan örgüt liderlerine yönelik düzenlene Demir Yumruk operasyonu ile ilgili detayların FETÖ'ye servis edildiğini tespit eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu harekete geçti.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Demir Yumruk" operasyonuna ilişkin soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarını Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) servis edenlerin tespiti için inceleme başlatıldığı bildirildi.

        GERÇEĞİ YANSITMAYAN PAYLAŞIMLARLA MANİPÜLASYON YAPILIYOR
        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda "Demir Yumruk" operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında alınan bazı şüpheli ifadeleri ile sulh ceza hakimlikleri kararlarının, bazı avukat ve şüpheliler tarafından FETÖ'ye servis edildiği, firari FETÖ üyelerinin yayınladıkları "gerçeği yansıtmayan" video ve diğer paylaşımlarda bu tutanak ve kararlara yer verdiği, bazılarının açıkça bu bilgileri şüpheli avukatından aldığı yönünde paylaşım yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin araştırılması için kolluk kuvvetlerine gerekli talimatların verildiği ifade edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mükemmel Eşleşme
        Haberler Güncel "Demir Yumruk" operasyonuyla ilgili flaş gelişme! 'FETÖ' sızmasına karşı harekete geçildi
            SON DAKİKA