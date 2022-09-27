Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2022 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2022 16:33
    ABONE OL

    CHP'den 1 yıl ihraç edilen Tanju Özcan HDP'ye İmralı'ya ve Kandil'e kına gönderdi

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında verilen 1 yıl geçici çıkarma cezasının ardından, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi. Uzun bir süredir HDP'nin hedefinde olduğunu ve CHP'den ihraç edilmesinin istendiğini söyleyen Özcan, "Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum. Yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık” dedi. Ancak Özcan, kendisinin ihraç edilmesinde rolü olan HDP'ye kına yollarken HDP'nin ittifak ortağı CHP'ye ise kına göndermeyi unuttu.

    takvim.com.tr
    DHA
    Tanju Özcan yaksınlar diye kına gönderdi

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu, belediye meclisi toplantısında AK Parti'li Kadın Belediye Meclis üyesine yönelik sözleri nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. Kararın ardından Başkan Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargoyla kına gönderdi.

    Başkan Özcan, kargo şubesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünden itibaren Türkiye'de bu bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve bölücü terör örgütü üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Neden bayram ediyor? Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantısını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim. HDP'li yetkililer açık bir şekilde çıkıp benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de onları ziyadesiyle mutlu eden bir karar çıktı parti Yükseki Divan Kurulumuzdan, bir yıl süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Yani geçici olarak ihraç edildim" dedi.

    'BUGÜN DE BU SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'
    13 Haziran'da cezasının sona ereceğini açıklayan Tanju Özcan, "Nasip kısmet olursa, 13 Haziran'da tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama CHP'ye geri döneceğim. Ben hep söylemiştim. İhraç kararı, geçici ihraç kararı, çıkarsa benim partiyle hukuki bağımı kesebilirler. Ama benim partimle gönül bağımı asla kesemezler. Bugün de bu sözlerimin arkasındayım" ifadelerini kullandı.

        Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği karar sonrası HDP'lilere yakması için kına gönderdiğini belirten Özcan, "Bugün niye PTT'nin önüne geldim? Bugün bu terör örgütü uzantılarına, HDP'nin yöneticilerine kına göndermek için geldim. Yani bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum da yeterli miktarda genel merkezde bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler, diye bu kınaları hazırladık" diye konuştu.

        'BENİM ONLARLA İLGİLİ HESABIM BİTMEYECEK'
        HDP'nin Kürt vatandaşlarının temsilcisi olmadığını söyleyen Özcan, "Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin kati bir suretle kesmediği sürece onlarla ilgili hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek. Ama bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP'yle siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye'de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşulacak herhangi bir mevzumuz söz konusu dahi olamaz" dedi.

        CHP GENEL MERKEZİ'NİN ADRESİ
        Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesinde HDP büyük bir rol oynadı. Ancak HDP'nin ittifak ortağı olan ise Özcan'ın kendi partisi CHP. CHP Genel Merkezi'nin adresi ise: Anadolu Bulvarı No:12 Söğütözü Çankaya / ANKARA Posta Kodu: 06510

            CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.
            Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı hakkında özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu ve "Atatürkçüler üzüldü, HDP'liler sevindi" ifadelerini kullandı.



            "BENİ PARTİDEN ATMAK KOLAY DEĞİL"
            Tanju Özcan, şunları söyledi: "CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun benim hakkımda verdikleri karar, hukuki değil siyasi bir karardır. Ben bu kararı yargıya da taşıyacağım, ben bu partinin öz evladıyım. Beni bu partiden atmak kolay değil. Ayrıca kararı yargıya taşıyacağım bu karar için de CHP tabanı mutlu olacaktır."



            "Gerçekten Atatürkçü CHP'liler bu karara üzüldü. CHP içerisinden de mutlu olanlar var hatta bu akşam kutlama yemeği bile yaparlar. Bu karar hakkında HDP'li yöneticiler de mutlu oldu. Benim hakkımda bu kararı veren Disiplin Kurulunun başında Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) var ama umuyorum ki kendisi de bu karardan mutlu değildir."



                "PARTİDEN DİREKT İHRAÇ DA EDEBİLİRLERDİ ANCAK BUNA CESARET EDEMEDİLER"
                "Karar çıkmadan önce Sayın Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) ile görüşmek istedim ancak kendisi etik olmayacağını söyleyerek benimle görüşmeyi reddetti. Disiplin Kurulu benim hakkımda partiden direkt ihraç kararı da verebilirdi ancak buna cesaret edemediler."
                "Ben sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Eğer genel başkanımız Cumhurbaşkanlığına aday değil ise 'Bırakın biz olalım' dedim. Kazanacak aday ile seçime gitmemiz gerekiyor. İkinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası yaşamayalım diye düşündüğüm için bu kararın alındığını düşünüyorum."



                "HDP TERÖRİSTLERİN SİYASİ UZANTISIDIR"
                "HDP; Kürtlerin partisi değildir. Hiç yoksulluk çeken Kürtlerden bahsettiklerini gördünüz mü? HDP, terör örgütünün siyasi uzantısıdır maşasıdır. Bu anlamda partimizin HDP ile yakınlaşmasını doğru bulmuyorum. 'HDP'ye bakanlık verilebilir' deniyor, HDP ile neyin pazarlığını yapacaksınız? Teröristlerle mücadeleden mi vazgeçeceksiniz?"



                "PARTİ YÖNETİMİMİZ BELEDİYE BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKMIYOR"
                "Maalesef parti yönetimimiz, seçilmiş belediye başkanlarına sahip çıkmıyor. Ben ve birçok belediye başkanı arkadaşım bu konuda sıkıntılar yaşamaktadır."



                    GERGERLİOĞLU: "UMARIM AKLI BAŞINA GELİR"
                    HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu; Tanju Özcan için 1 yıl geçici çıkarma kararı verilmesine destek verdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu, soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Doğru bir karar. Ayrımcılık, insanın kendisine de zarardır. Umarım aklı başına gelir" dedi.



                    TANJU ÖZCAN İÇİN 1 YIL GEÇİCİ ÇIKARMA KARARI
                    CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.
                    CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 13 Haziran'da kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın durumunu görüşmek üzere toplandı.
                    Toplantıda, katılanların oy birliğiyle Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verildi.



                    Partiden yapılan açıklamada, "CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 26 Eylül tarihinde yaptığı toplantısında, Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, bir yıl geçici çıkarma cezası verilmesine, katılanların oy birliğiyle kesin olarak karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.
                    Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.



                        Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.



                        NE OLMUŞTU?
                        Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen ve daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu. Bu toplantıda Özcan hakkında karara varılamamıştı.



                        Özcan'ın durumunun, YDK'nin 22 Ağustos'taki toplantısında görüşülmesine karar verilmiş, burada da karar alınamaması üzerine, bugünkü toplantıda görüşülmesine karar verilmişti.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Tanju Özcan yaksınlar diye kına gönderdi
                        Haberler Güncel CHP'den 1 yıl ihraç edilen Tanju Özcan HDP'ye İmralı'ya ve Kandil'e kına gönderdi
                            SON DAKİKA