'Demir Yumruk' operasyonunda yasak aşk skandalı! Hüseyin Eryılmaz’ın sevgilisi hakim Cangül Sazak çıktı!

"SENİN İÇİN HEPSİ AŞKIM"

Soruşturma dosyasına giren hakimin yaptığı skandalların boyutu ise şaşırttı. Hakim Cangül Sazak'ın İskenderun İcra Hukuk Mahkemesindeki Nursan Çelik'in davacı olduğu dosya hakkında verdiği kararları paylaşarak Hüseyin Eryılmaz'a "senin için hepsi aşkım" yazdıktan sonra "karar onaylandı" dediği yazışmalarda tespit edildi. Kendisinin gördüğü dava dosya fotoğraflarını da Eryılmaz'a göndererek "bu sefer ziraat bankası Nurdan'la ilgili satış durdurma istemiş İbrahim'e gönderdim", "problem yok ilgileniyorum geçen seferki gibi hallediyorum. Bilgin olsun merak etme" yazdığı, Eryılmaz'ın "dikkat et" yazması üzerine "merak etme" dediği görüldü.

FETÖ DOSYASINI DA TAKİP ETMİŞ

Örgüt liderinin hakim sevgilisi, Hüseyin Eryılmaz'ın talep ettiği bir FETÖ dosyası ile ilgileneceğini yazdıktan sonra dosya hakkında Hüseyin Eryılmaz'a bilgi verdiği, bir tanıdığını aradığını belirterek duruşma bittiğinde "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini söyledi.