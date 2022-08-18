'Demir Yumruk' operasyonunda yasak aşk skandalı! Hüseyin Eryılmaz’ın sevgilisi hakim Cangül Sazak çıktı!

Hakim Cangül Sazak'ın İskenderun İcra Hukuk Mahkemesindeki Nursan Çelik'in davacı olduğu dosya hakkında verdiği kararları paylaşarak Hüseyin Eryılmaz'a "senin için hepsi aşkım" yazdıktan sonra "karar onaylandı" dediği skandal yazışmalarda yer aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Malvarlığı değerlerini aklamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçları kapsamında 3 suç örgütüne yönelik yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda örgütü liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinden tam anlamıyla bir skandal çıktı. İskenderun Hâkimi Cangül Sazak ile Whatsapp mesajlaşma programı üzerinden irtibatlı olan Hüseyin Eryılmaz'ın hakim Sazak ile ilişki yaşadığı belirlenirken, mesaj ayrıntıları ise bu kadarına pes dedirtti. Mesaj ayrıntılarında hakim Cangül Sazak'ın kendisine ait müstehcen görüntü ve videoları Eryılmaz ile paylaştığı, üçüncü kişiler ile cinsel ilişki görüntülerini Hüseyin Eryılmaz'a gönderdiği, Eryılmaz'ın hakim sevgilisine de araba satın aldığı ve bu konuda mesajlaştıkları ortaya çıktı.
EV,ARABA, SAAT
Hüseyin Eryılmaz'ın hakim sevgilisine "Rolex" marka saat aldığı ve fotoğrafını paylaştığı, Ankara'da bir ev alımı konusunda Hüseyin Eryılmaz'dan talimatlar aldığı, devamında bu eve ait olduğu değerlendirilen kredi ödemesini de Eryılmaz'ın yaptığına dair yazışmalar çıktı. Hakimin bakmakta olduğu İskenderun İcra Mahkemesine ait dosyalarda Hüseyin Eryılmaz ile ilgili olabilecek dosyalar hakkında bilgi verdiği, zaman zaman dosyadan evrak görüntüleri paylaştığı, tedbir talepli işçi alacağı dosyası hakkında Eryılmaz ile görüştüğü, Eryılmaz'ın "verme", "tedbir bana zararı olur" demesi üzerine "bir şey vermedim", "zaten hacizleri kaldırdık" dediği belirlendi.