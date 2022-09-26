Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2022 00:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2022 00:02
    ABONE OL

    Mersin son dakika PATLAMA MI oldu? Mersin'de TECE POLİSEVİ'NE CANLI BOMBA SALDIRISI! Mersin silahlı çatışma var mı? Son dakika ölü ve yaralı var mı?

    Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan polis evine canlı bombanın saldırı düzenlediği iddia edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre; saldırıda iki polis memuru da yaralandı. Peki, Mersin son dakika patlama mı oldu? Mersin'de ölü ve yaralı var mı? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Mersin son dakika patlama mı oldu?

    Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polis evine terör saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile ambulans sevk edildi.

    MERSİN SON DAKİKA NE OLDU?

    Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan polis evine canlı bombanın saldırı düzenlediği iddia edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre; saldırıda iki polis memuru da yaralandı..

    Mersin saldırı anları kameralarda...

    OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

    Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    MERSİN'DE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

    Saldırıda iki polis memuru da yaralandı. Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polis evine terör saldırısı düzenlendiği iddia edildi. Bölge sakinleri büyük bir patlama ve silah sesleri duyduklarını aktardı.

        Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisevinin yanındaki aracın hurdaya döndüğü görülürken, patlayan aracın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        MERSİN EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN İLK AÇIKLAMA

        Terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "Birazdan netleşecek" şeklinde yanıt verdi.

        ŞÜPHELİLERİN ARACI YANDI

        Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pendik-Sabiha Gökçen metrosu hizmete açılıyor
        Haberler Güncel Mersin son dakika PATLAMA MI oldu? Mersin'de TECE POLİSEVİ'NE CANLI BOMBA SALDIRISI! Mersin silahlı çatışma var mı? Son dakika ölü ve yaralı var mı?
            SON DAKİKA