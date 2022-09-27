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    • 27.09.2022 09:20
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    • 27.09.2022 09:20
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    Mevlid Kandili hangi gün? 2022 Rebiülevvel ayı faziletleri, ibadetleri neler? Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır?

    Rebiülevvel ayı faziletleri ve önemi hakkında detaylar araştırılıyor. 2022 yılında 27 Eylül tarihine denk gelen Rebiülevvel'in 11. günü ise Mevlid Kandili olarak İslam aleminde idrak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır?

    Rebiülevvel ayı 2022 yılında hangi tarihler arasında idrak ediliyor? Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı olarak biliniyor. Bu mübarek zamanın 11. gecesi ise Mevlid Kandili olarak tüm İslam dünyasında eda ediliyor. Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili hangi gün? İşte merak edilenler...

    REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR?

    2022 yılında Rebiülevvel ayı, 27 Eylül Salı günü başlıyor. Son gün ise 26 Ekim 2022 tarihine denk geliyor.

    MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN?

    Rebiülevvel ayının 11. günü ise tüm İslam aleminde Mevlid Kandili olarak idrake diliyor. Bu sene kandil 7 Ekim Cuma 2022 tarihine denk geliyor.

        REBİÜLEVVEL AYI YAPILACAK İBADETLER

        Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bu ayın ilk gecesi kılınması önerilen 2 rekatlık bir namaz vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

        Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi de 2 rekat namaz kılınıyor.

        REBİÜLEVVEL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

        Rebiülevvel namazı akşam namazından sonra iki rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur.
        Selam verdikten İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e 100 defa şu şekilde salevat-ı şerife okunur:

        "Ey Allah! (Efendimiz) Muhammed'e ve (Efendimiz) Muhammed'in âline rahmetinle salat eyle, bereket ver selâmet ihsân eyle. Ey acıyanların en merhametlisi (duâmı kabul eyle)"
        Rebiülevvel Ayının 3. günü için ise kılınması tavsiye edilen namaz 4 rekattır. Her rekatında Fatiha'dan sonra bir kere Ayete'l-Kürsî okunur. Namazın ardından ise üçer kere Taha ve Yasin Sureleri okunur.

        Ardından kişi, namazı mutahhar ve mukaddes ruh-i şerifine bağışlar. Rebiülevvel Ayının 21. gününde tavsiye edilen namaz ise rekattır. Her bir rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Müzzemmil Suresi okunur. Kişi namazdan sonra secdeye kapanıp kalp huzuruyla şu sözleri zikredip Allah'tan isteğini arz eder: "Ey çok bağışlayan! Sen Gufran sıfatıyla Gaffar oldun. Mağfiret Senin örtüp bağışlamanda gizlenmiştir. Ey Gafur!"

        REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

        En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

        - 1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)

        - 70-700 "Estağfirullah"

        - 100-1000 kelime-i Tevhid

        - 100-1000 İhlas-ı Şerif

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        Haberler Güncel Mevlid Kandili hangi gün? 2022 Rebiülevvel ayı faziletleri, ibadetleri neler? Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır?
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