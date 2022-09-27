Mevlid Kandili hangi gün? 2022 Rebiülevvel ayı faziletleri, ibadetleri neler? Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır?

REBİÜLEVVEL AYI YAPILACAK İBADETLER

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Ancak bu ayın ilk gecesi kılınması önerilen 2 rekatlık bir namaz vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi de 2 rekat namaz kılınıyor.