Mevlid Kandili hangi gün? 2022 Rebiülevvel ayı faziletleri, ibadetleri neler? Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır?

Rebiülevvel ayı 2022 yılında hangi tarihler arasında idrak ediliyor? Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı olarak biliniyor. Bu mübarek zamanın 11. gecesi ise Mevlid Kandili olarak tüm İslam dünyasında eda ediliyor. Rebiülevvel ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Mevlid Kandili hangi gün? İşte merak edilenler...
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR-BİTİYOR?
2022 yılında Rebiülevvel ayı, 27 Eylül Salı günü başlıyor. Son gün ise 26 Ekim 2022 tarihine denk geliyor.
MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN?
Rebiülevvel ayının 11. günü ise tüm İslam aleminde Mevlid Kandili olarak idrake diliyor. Bu sene kandil 7 Ekim Cuma 2022 tarihine denk geliyor.