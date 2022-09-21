Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: "Anneleri görmüyor ama PKK ile barışıyor!"

Kaçırılan oğlu Rojhat ve şehit edilen Sami Çiftçi için evlat nöbeti tutan anne Necibe Çiftçi de, Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önünde poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sabah'ta yer alan habere göre, acılı anne "Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı her şey ve sözleriyle burada 4 yıldır nöbet tutan annelerin ciğerini bir kez daha yakıyor. CHP, İHA ve SİHA fabrikalarını kapatacağı yerde, PKK ve HDP'den hesap sormuyor, aksine barışacağını söylüyor. Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.