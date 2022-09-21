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    • 21.09.2022 07:12
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    Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: "Anneleri görmüyor ama PKK ile barışıyor!"

    Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da kendisini eleştirmek için asılan posterin önünde poz verip, “Biz barışacağız” dedi. Anneler ise “Terörle barışacağını söylüyor. Annelerin ciğerini bir kez daha yaktı ” diyerek tepki gösterdi.

    Anneleri görmüyor ama PKK ile barışıyor!

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisini eleştirmek için asılan afişler önünde verdiği poz ve yaptığı paylaşım annelerin tepkisine neden oldu. CHP'li isimlerin tepki çeken sözlerinin yer aldığı afişlerde Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözlerinin yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "2023 seçimlerini kazanırsak HDP'ye bakanlık verilebilir" ifadeleri yer aldı.

    Başka bir afişte ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "İktidara gelirsek İHA ve SİHA üretimi duracak" cümlesine yer verildi. Söz konusu afişlerin önünde poz veren Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına da "Biz barışacağız" notunu düştü.

    AİLELERDEN TEPKİ
    Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden tepki geldi. 14 yaşında kaçırılan oğlu Serdar için eylem yapan anne Hatun Yüceyurt, CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini belirterek, "Bizim çocuklarımız için mücadele edeceği yerde Kılıçdaroğlu, gidip HDP ve PKK ile ahbap oldu. Onlara vaatlerde bulunuyor. Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi istemiyoruz. Ben oğlumu feda etmişim, isterlerse gelip beni de öldürsünler" ifadelerini kullandı.

        Kaçırılan oğlu Rojhat ve şehit edilen Sami Çiftçi için evlat nöbeti tutan anne Necibe Çiftçi de, Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önünde poz veren Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sabah'ta yer alan habere göre, acılı anne "Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı her şey ve sözleriyle burada 4 yıldır nöbet tutan annelerin ciğerini bir kez daha yakıyor. CHP, İHA ve SİHA fabrikalarını kapatacağı yerde, PKK ve HDP'den hesap sormuyor, aksine barışacağını söylüyor. Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.


        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gittiği Elazığ'da, kendisini hedef alan afişin önüne geçip böyle poz verdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafın altına da "Biz barışacağız" notunu düştü.

        KILIÇDAROĞLU VE CHP'Lİ VEKİLLERİN SKANDAL SÖZLERİNE AFİŞ HAZIRLADILAR | VİDEO İZLE

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        Haberler Güncel Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP'li Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: "Anneleri görmüyor ama PKK ile barışıyor!"
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