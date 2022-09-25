Başkan Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu:

Biz birileri gibi yarısı yalan, yarısı yanlış, bir kısmı da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. 2023'te bir kez ülkemizi eserlerimizle şenlendirdiğini, kimin yerlerinde yeller estiğini göreceğiz.

Şimdi malum bir 6'lı masaları var. Bu 6'lı Masa'dan bir şey çıkar mı? Her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar.

Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturtmayı, güya gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor.

Vesaybet tetikçiliği, darbe destekçiliği ile kendilerine emanet eden kurumları batırmakla karıştırıyor.

Parti teşkilatlarından devşirdikleri figüranlarla sokak tiyatrosu oynamakla karıştırıyorlar. Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyonla kucaklaşmak gerekiyor.