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    Başkan Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masayı sokak tiyatrosuna benzetti: Her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar.

    Sokak tiyatrosu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu:
    Biz birileri gibi yarısı yalan, yarısı yanlış, bir kısmı da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. 2023'te bir kez ülkemizi eserlerimizle şenlendirdiğini, kimin yerlerinde yeller estiğini göreceğiz.
    Şimdi malum bir 6'lı masaları var. Bu 6'lı Masa'dan bir şey çıkar mı? Her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar.
    Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturtmayı, güya gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor.
    Vesaybet tetikçiliği, darbe destekçiliği ile kendilerine emanet eden kurumları batırmakla karıştırıyor.
    Parti teşkilatlarından devşirdikleri figüranlarla sokak tiyatrosu oynamakla karıştırıyorlar. Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyonla kucaklaşmak gerekiyor.



    SAVAŞ GEMİSİ HAZIR
    Erdoğan, İstanbul Tuzla'da yapımı süren Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi. Uzunluğu 231, genişliği ise 32 metre olan TCG Anadolu, afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek. 1250 personelin görev yapacağı geminin bu yıl sonunda göreve başlaması planlanıyor.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu
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