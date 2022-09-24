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    • 24.09.2022 21:37
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    Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" buluşmasında önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" programına katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 6'lı masayı kast eden Başkan Erdoğan, "8 ay sonra siz (gençler) birilerini deli edeceksiniz." dedi.

    takvim.com.tr
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    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması" programına katıldı. Başkan Erdoğan buradan önemli açıklamalarda bulundu.

    ERDOĞAN'DAN SAKARYA'DAKİ "İLK OYUM ERDOĞAN'A, İLK OYUM AK PARTİ'YE" BULUŞMASINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE


    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    2023'e doğru giderken Sakarya'daki ebedi kardeşliği yeniledik. Şimdi de sizlerleyiz.

    Şimdi genç bir kız kardeşim diyor ki; "4 yıldır seçim görmedik, deliriyoruz" Geldi, 8 ay var. 8 ay sonra birilerini siz deli edeceksiniz. Onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençler burada. Heyecanınız aşkınız için teşekkür ediyorum.

    GENÇLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖZEL PANKART: "ÇOK RAHAT ÇOK PROFESYONEL" | VİDEO İZLE

    Salonlara sığmayan muazzam coşkunuz için şükranlarımı sunuyorum. Son 1.5 senede ülkemizin dört bir yanında, 25 Gençlik Buluşması yaptık. Bir kısmını Ankara'da Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirdik.

    "OY PUSULASINDAKİ TERCİHİNİZLE KENDİ GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ"
    Adana'da 100 bini aşkın gencimizle kucaklaştık. Samsun'da Teknofest'te gençlerimizle ufuk turundaydık. 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerimizle bir aradayız.

    Her seçim önemlidir ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir. Bugün Genel Merkezimizin yürüteceği bir kampanya başlatıyoruz. Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye' kampanyasının başlangıç yeri bu salondur.

    2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Sandıkta oy kullanmak 3 dakikalık işlemden daha fazla anlama sahiptir. 5 yıl yönetecek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyeceksiniz. Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz.

        Umutlarınızı istismar etmek için birileri her şeyi yapacaktır. Gençleri çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Cevap, sandıkta tercihinizi kimin ne yaptığına bakarak yapmanız olacaktır.

        Sizlerden oyunuza yani iradenize geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin yalan yanlış bilgilerle tutmayacakları içi altı üstü boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin.

        Eğer sizi ben yanıltmaya alışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Türkiye'nin geleceğini mankurtlara değil, fikri vicdanı irfanı hür gençlere emanet edebiliriz. Gençlik kollarımızın kampanyası, siz gençlerimize sandığa gitmeyi değil, kendi geleceğinizi inşa etmek için fikri donanımı kazandırmayı hedefliyor.

        Büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz. Ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacak, AK gençlik rüzgarı estireceğiz.

        AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinden inşallah zaferle çıkartacağız. Nüfusu yüzde 26 artan Türkiye'de biz oyumuzu yüzde 150 artırdık. Bu artışı gençlere borçluyuz.

        Takoz siyasetinin son örneği 250 bin sosyal konut kampanyasında bir kez daha yaşıyoruz.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" buluşmasında önemli açıklamalar
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