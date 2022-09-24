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    • Güncel
    • 25.09.2022 06:43
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    • 25.09.2022 06:48
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde açık bir havanın hakim olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği açıklanırken; salı, çarşamba ve perşembe günü Marmara'da bazı illerde yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TEKİRDAĞ °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu



    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
    Az bulutlu ve açık

    DENİZLİ °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 20°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

            KARS °C, 17°C
            Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 23°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            25-29 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU
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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022
                SON DAKİKA