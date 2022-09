Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlun Los Angeles Başkonsolosluğu'nda vatandaşlarla bir araya geldi

"DÜNYANIN HER YERİNDEKİ BÜYÜKELÇİLİK VE BAŞKONSOLOSLUK FİZİKİ ALT YAPISINI DA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Çavuşoğlu, yurtdışında yaşayan vatandaşlara her zaman destek verdiklerini söyleyerek, "Tabi bizim için bu dış politikanın önceliklerin takip ederken benim de çok önem verdiğim diğer bir önemli önceliğimiz de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza destek vermek. Konsolosluk hizmetlerimizi çeşitlendirdik ve kolaylaştırdık. Dünyanın her yerindeki büyükelçilik ve başkonsolosluk fiziki alt yapısını da güçlendiriyoruz. Dünya değişirken tabi hizmetin çeşitliliği de artıyor, beklentiler de artıyor. O nedenle artık yapay zekadan faydalanıyoruz. Konsolosluk hizmetlerinde yapay zekadan faydalanmaya başladık. Engelli vatandaşlarımızın görüntülü çağrı hizmetini devreye soktuk. Vatandaşlarımızın konsolosluklarımıza, büyükelçilerimize ulaşmaları için için nöbetçi telefon uygulamasına da başladık. Yine yapay zekayla anlık ulaşma ve bilgi edinme konusunda da adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz" dedi. Çavuşoğlu, Japonya'da eski Başbakan Shinzo Abe'nin cenaze törenine katılmak üzere Tokyo'ya geçecek.