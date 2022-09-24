Başkan Erdoğan'dan Sakarya Acil Durum Hastanesi ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Sakarya bugün bir başka, ben bugün Sakarya'yı ayağa kalkmış olarak görüyorum. Uzun yolculuklardan geldim, Özbekistan'dan New York'a geçtik. New York'ta BM'de hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi'nde 3 gün arka arkaya görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık, milletimiz adına yaptık. Hepsinden de yaptığımız konuşma ve milletimizle ilgili teşekkürler aldık. Alırken yanımda da arkamda da siz vardınız. Bu milletin evladı olmaktan daha büyük bahtiyarlık olabilir mi? Bu coşkuyla yürüdük. Ülkeme sevgiler var. Afrika'da Türkiye var. Asya'da, Myammar'da, Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var.
BAY KEMAL SAKARYA'NIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR
Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Sakarya'yı bilmeyenler Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Belediye başkanı olmuştu, Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu.
Ülkemiz bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Sakarya'yı bilmeyenler meydanın altındaki otoparkı seçim vaadi olarak söyler. 40 yıldır Sakarya'nın her karışında izimiz var.
Geçtiğimiz yıl Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100.yılını geride bıraktık. Tüm şehit gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bunlar şehit nedir bilmez. Şüheda nedir bilmez. Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak.