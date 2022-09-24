Başkan Erdoğan'dan Sakarya Acil Durum Hastanesi ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

TOPLAM YATIRIM BEDELİ 4 MİLYAR LİRAYI BULAN 203 TOPLU PROJE

Adapazarı bölgesi, Milli Mücadele'de Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı mücadele vermiştir. Düşmanı topraklardan söküp atmıştır. Tüm kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Bugün de hasret gidermek için ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 4 milyar lirayı bulan 203 toplu projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen açılışlardan anlar mısın? İBB Başkanıyla musluk açıp kapatmaktan anlar.

Buraya gelene kadar yollar tıklım tıklım doluydu. Bu güzergahta yolculuk 40 dakikaya inecek. Tüm bu kamu yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Genel toplamı 1 milyar 100 milyonu bulan belediye yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyorum. Sakarya'ya son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Sakarya'da 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz.

Çiftçilerimize 2 milyar tutarında tarımsal destek sağladık. Aktif sigortalı sayısı 167 binden, 326 binin üzerine çıktı. Birileri gibi yarısı yalan yanlış bir kısmı iftiradan ibaret laflarla milletimizi meşgul etmiyoruz. Kendimizi komik duruma düşürmüyoruz. Biz hizmetlerimizle konuşuyoruz.



6'LI MASAYA TEPKİ

Birileri ülkeyi yönetmeyi partisini idare etmekle karıştırıyor. Malum 6'lı masaları var. Bunlar her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacağını konuşuyor, başka bir şey yok. Ülkeyi yönetmeyi kurdukları masaya oturttukları gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Bay Kemal SSK batıran değil mi. Batırmakla kalmadı nice insanlar SSK'nda hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar.