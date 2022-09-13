Kağıttepe'den Sakarya'ya... CHP lideri Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Tarihini ve coğrafyasını bilmediği ülkeyi yönetmeye talip





"KURTULUŞ SAVAŞININ EN KANLI SAVAŞI SAKARYA'DA YAPILDI"

Tarihi gerçeklerden bihaber olup ülke yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."