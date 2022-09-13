Kağıttepe'den Sakarya'ya... CHP lideri Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Tarihini ve coğrafyasını bilmediği ülkeyi yönetmeye talip

2023 seçimlerine giderayak adaylık uğruna daldan dala atlayan, helalleşme tiyatrosuna sığınarak olduğunun dışında bir imaj çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son durağı Sakarya oldu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor | VİDEO
Partisinin grup toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kendisinden bekleneceği üzere yine büyük bir gafa imza attı ve Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.
"KURTULUŞ SAVAŞININ EN KANLI SAVAŞI SAKARYA'DA YAPILDI"
Tarihi gerçeklerden bihaber olup ülke yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ANKARA SINIRLARINDA GERÇEKLEŞTİ: İSMİNİ NEHİRDEN ALIYOR
Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Meydan Savaşı, Sakarya ilinde değil Ankara ilinin Haymana ve Polatlı ilçelerini çevreleyen bir alanda gerçekleşmiştir.
Çarpışmaların yaşandığı alan Sakarya ilinin günümüzdeki sınırları değil, Ankara ilinin ilçeleri olan Polatlı - Haymana sınırlarında bulunan Sakarya Nehri'nin doğusundaki bölgededir.