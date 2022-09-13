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    • Güncel
    • 13.09.2022 18:02
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    • 13.09.2022 18:21
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    Kağıttepe'den Sakarya'ya... CHP lideri Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Tarihini ve coğrafyasını bilmediği ülkeyi yönetmeye talip

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden bekleneceği üzere yine büyük bir gafa imza attı. Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi için "Sakarya en kanlı savaşın yaşandığı yerdir" diyen Kılıçdaroğlu'nun tarih bimezliği tepkiyle karşılanırken sosyal medyada da gündem oldu. Takvim.com.tr, 'Kağıttepe' gafından Sakarya'ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP lideri Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor!

    2023 seçimlerine giderayak adaylık uğruna daldan dala atlayan, helalleşme tiyatrosuna sığınarak olduğunun dışında bir imaj çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son durağı Sakarya oldu.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor | VİDEO


    Partisinin grup toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kendisinden bekleneceği üzere yine büyük bir gafa imza attı ve Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.



    "KURTULUŞ SAVAŞININ EN KANLI SAVAŞI SAKARYA'DA YAPILDI"
    Tarihi gerçeklerden bihaber olup ülke yönetmeye talip olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

    "Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."



    SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ANKARA SINIRLARINDA GERÇEKLEŞTİ: İSMİNİ NEHİRDEN ALIYOR
    Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktasını oluşturan Sakarya Meydan Savaşı, Sakarya ilinde değil Ankara ilinin Haymana ve Polatlı ilçelerini çevreleyen bir alanda gerçekleşmiştir.

    Çarpışmaların yaşandığı alan Sakarya ilinin günümüzdeki sınırları değil, Ankara ilinin ilçeleri olan Polatlı - Haymana sınırlarında bulunan Sakarya Nehri'nin doğusundaki bölgededir.



        Sakarya Meydan Muharebesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gafı değil...

        CHP'nin ülke tarihinden ve coğrafyadan bihaber genel müdürü, daha önce de çeşitli potlar kırarak tüm okları üzerine çekmişti.



        İşte o gaflar;

        MERSİN GÜNDEYDOĞU'DA
        Akdeniz'in incisi Mersin'in Güneydoğu'da olduğunu söyledi.



        KAĞITHANE DEĞİL KAĞITTEPE...
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde "Ben İstanbul'u Kadir Topbaş'tan daha iyi biliyorum" şeklinde iddialı sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, Kağıthane'yi Kağıttepe olarak adlandırdı.

        ÇORUM ÜLKE TRAKYA İLÇE
        Çorum'u ihracat yapan bir ülke olarak ilan etti, Trakya'nın ilçe olduğunu söyledi.
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            Haberler Güncel Kağıttepe'den Sakarya'ya... CHP lideri Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Tarihini ve coğrafyasını bilmediği ülkeyi yönetmeye talip
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