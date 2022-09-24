CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaderine terk etti: Cennet Riva ölüyor!

Riva Deresi kirlilik nedeniyle ölüyor! İstanbul'un doğa harikası bölgelerinden biri olan Riva'da kirlilik had safhaya ulaştı. Kötü kokuların da yükselmeye başladığı derede suyun rengi ise tamamen kahverengine döndü.

İMAMOĞLU KADERİNE TERK ETTİ: CENNET RİVA ÖLÜYOR! | VİDEO İZLE

30 Mayıs 2020 yılında gündeme taşınan 'Cennet Riva'ya zehir akıtılıyor' başlıklı haber sonrası soluğu bölgede alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Haziran 2020 yılında bölgeyi ziyaret etti. Riva'da düzenlediği programda Riva'nın temizlik çalışmalarının başlatıldığını ve atılacak adımları sıraladı. Ancak aradan geçen 2.5 yıla rağmen derede herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı ortaya çıktı.