CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaderine terk etti: Cennet Riva ölüyor!

Riva Deresi kirlilik nedeniyle ölüyor! İstanbul'un doğa harikası bölgelerinden biri olan Riva'da kirlilik had safhaya ulaştı. Kötü kokuların da yükselmeye başladığı derede suyun rengi ise tamamen kahverengine döndü.
İMAMOĞLU KADERİNE TERK ETTİ: CENNET RİVA ÖLÜYOR! | VİDEO İZLE
30 Mayıs 2020 yılında gündeme taşınan 'Cennet Riva'ya zehir akıtılıyor' başlıklı haber sonrası soluğu bölgede alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Haziran 2020 yılında bölgeyi ziyaret etti. Riva'da düzenlediği programda Riva'nın temizlik çalışmalarının başlatıldığını ve atılacak adımları sıraladı. Ancak aradan geçen 2.5 yıla rağmen derede herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı ortaya çıktı.
1 HAFTA ÇALIŞIP GİTTİLER
Bölge halkından elde edilen bilgiye göre; İSKİ'ye bağlı Ömerli, Hüseyinli Köyü ve Cumhuriyet Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile İSKİ Öğümce Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi yakınından geçip Karadeniz'e dökülen Riva Deresi'ndeki kirliliğin ortaya çıkmasının ardından İSKİ ekipleri bölgede 1 hafta çalışma yaptığı daha sonra ise tamamen çekildiği öne sürüldü.
Riva'daki projelerin hayata geçebilmesi için sorumluluk sahibi olan İBB ve İSKİ'nin dereye akan atıksuları kontrol altına alması gerekiyor.
AK Parti döneminde başlatılan ve yatırım programına alınan atıksu hatlarının 3,5 yıldır tamamlanmadığı ayrıca ilgili arıtma tesisine de bağlanmadığı da öğrenildi.