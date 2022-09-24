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Başkan Erdoğan'dan Sakarya Acil Durum Hastanesi ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Sakarya Acil Durum Hastanesi ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
24.09.2022 18:54

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'yı bilmediğini belirten Başkan Erdoğan, "Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Sakarya Meydan Savaşı'nın Sakarya'da yapıldığını zannediyor." dedi. 6'lı masadan aday çıkmamasını değerlendiren Erdoğan, "Her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklarını konuşuyorlar, başka bir şey yok." ifadelerini kullandı. Yatırım bedeli 4 milyarlık 203 toplu projenin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, "Bay Kemal sen açılışlardan anlar mısın? İBB Başkanıyla musluk açıp kapatmaktan anlar." şeklinde konuştu.

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