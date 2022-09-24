28 Şubat kafası! Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen Nezaket için 2 bakanlık devrede

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütülecek davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

ÇİRKİN TEKLİF: BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitmişti.

Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edilmişti. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi olmuştu.