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    • 24.09.2022 15:37
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    • 24.09.2022 16:15
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    28 Şubat kafası! Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen Nezaket için 2 bakanlık devrede

    İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dava sürecine müdahil olacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı da, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı duyurdu.

    Staja kabul edilmeyen öğrenci için bakanlık devrede

    Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütülecek davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

    ÇİRKİN TEKLİF: BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR
    Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitmişti.

    Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edilmişti. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi olmuştu.

    Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı.

    SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddialarına ilişkin dava sürecine müdahil olacaklarını belirtti.

    Yanık, "Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız" ifadesini kullandı.

    Bakan Yanık, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
    Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır.

    Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Milli Eğitim Bakanlığından, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de son 20 yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirtildi.

        Böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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        Haberler Güncel 28 Şubat kafası! Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen Nezaket için 2 bakanlık devrede
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