28 Şubat kafası! Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmeyen Nezaket için 2 bakanlık devrede

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütülecek davaya müdahil olacaklarını duyurdu.
ÇİRKİN TEKLİF: BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR
Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitmişti.
Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edilmişti. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi olmuştu.
Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı.
SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddialarına ilişkin dava sürecine müdahil olacaklarını belirtti.
Yanık, "Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız" ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından iddialara ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:
Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır.
Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız.