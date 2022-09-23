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    • 23.09.2022 23:05
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    • 23.09.2022 23:24
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    Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı ipleri kopardı: Akşener B planını devreye sokuyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir kurmayları aracılığıyla gündemde tutmaya çalıştığı muhtemel adaylığı için harekete geçti. Kılıçdaroğlu, "Artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum." açıklamasında bulundu. İsimleri kamuoyunda muhtemel adaylar içerisinde geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da destek vermesiyle tartışmalar farklı bir döneme girdi. Gazeteci Turgay Güler, Yavaş'ı destekleyen ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaşanan gelişmeler karşısında B planını devreye soktuğunu açıkladı.

    Akşener B planını devreye sokuyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada partililere ve Millet İttifakı'na seslenerek "Artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi, milletvekili ve belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladı.

    Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı B planı!

    TAM 36 KEZ BİR ARAYA GELDİLER
    Gazeteci Turgay Güler A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Turgay Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar:
    Aylardır toplantı yapıyorlar. Tam 36 kez bir araya gelmişler. Her oturduklarında ortaya hiçbir şey koymasalar da sürekli gündemde oldular ve bu bir başarıdır.

    AKŞENER'E MEYDAN OKUDU
    Kemal Bey konuşmasında meydan okuyor. Bu meydan okuma kime? Tabiki de Meral Akşener'e. Yani Kılıçdaroğlu Akşener'e diyor ki "Gidiyorsun İmamoğlu ve Yavaş'ı kışkırtıyorsun. Seni aday yapalım diyorsun." Bir diğer meydan okuma da CHP'ye. Mansur Yavaş'ın sessizliğe gömülmesini eleştiriyor.

    KENDİ PARTİSİNDE KARŞILIK BULMADI
    Kılıçdaroğlu ABD'ye gitmeden önce partisinin içinde kendisini güçlendirmek istedi. Kemal Bey'in yaptığı paylaşım sadece 29 bin beğeni almış. Kemal Bey'in adaylık açıklaması CHP'lilerde karşılık bulmamasının göstergesidir bu.

        SON NOKTAYI AKŞENER KOYACAK
        İttifak içinde bir sıkıntı var. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına İYİ Parti'den de yanıtlar geldi. İYİ Parti'nin bir danışmanı yaptığı açıklamada son noktayı Meral Akşener'in koyacağını yazdı.

        AKŞENER FARKLI ADAY ÇIKARACAK
        Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu beklentisi bitti. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına bakacak ve bence farklı bir aday çıkartacak.

        ZİYARET ÖNCESİ ADAYLIK ÇIKIŞI
        Kılıçdaroğlu ABD'ye gitmeden önce kendisini aday ilan etti. Gittikten sonra kimlerle görüşecek göreceğiz.

            KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
            CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

            Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu partililere seslenerek, "Şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.

            MUHALEFETİ DESTEKLEYECEĞİZ
            ABD Başkanı Joe Biden "Bence ona (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım." ifadelerini kullanmıştı.

                EN ÇOK YAVAŞ'IN İSMİNİ DUYUYORUZ
                "Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) adaylığına nasıl bakarsınız?" sorusunu cevaplayan Kavuncu, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor. Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var." yanıtını vermişti.

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                Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı ipleri kopardı: Akşener B planını devreye sokuyor
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