Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı ipleri kopardı: Akşener B planını devreye sokuyor

Turgay Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Aylardır toplantı yapıyorlar. Tam 36 kez bir araya gelmişler. Her oturduklarında ortaya hiçbir şey koymasalar da sürekli gündemde oldular ve bu bir başarıdır.

AKŞENER'E MEYDAN OKUDU

Kemal Bey konuşmasında meydan okuyor. Bu meydan okuma kime? Tabiki de Meral Akşener'e. Yani Kılıçdaroğlu Akşener'e diyor ki "Gidiyorsun İmamoğlu ve Yavaş'ı kışkırtıyorsun. Seni aday yapalım diyorsun." Bir diğer meydan okuma da CHP'ye. Mansur Yavaş'ın sessizliğe gömülmesini eleştiriyor.