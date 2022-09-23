Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışı ipleri kopardı: Akşener B planını devreye sokuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada partililere ve Millet İttifakı'na seslenerek "Artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi, milletvekili ve belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladı.
TAM 36 KEZ BİR ARAYA GELDİLER
Gazeteci Turgay Güler A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Turgay Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar:
Aylardır toplantı yapıyorlar. Tam 36 kez bir araya gelmişler. Her oturduklarında ortaya hiçbir şey koymasalar da sürekli gündemde oldular ve bu bir başarıdır.
AKŞENER'E MEYDAN OKUDU
Kemal Bey konuşmasında meydan okuyor. Bu meydan okuma kime? Tabiki de Meral Akşener'e. Yani Kılıçdaroğlu Akşener'e diyor ki "Gidiyorsun İmamoğlu ve Yavaş'ı kışkırtıyorsun. Seni aday yapalım diyorsun." Bir diğer meydan okuma da CHP'ye. Mansur Yavaş'ın sessizliğe gömülmesini eleştiriyor.
KENDİ PARTİSİNDE KARŞILIK BULMADI
Kılıçdaroğlu ABD'ye gitmeden önce partisinin içinde kendisini güçlendirmek istedi. Kemal Bey'in yaptığı paylaşım sadece 29 bin beğeni almış. Kemal Bey'in adaylık açıklaması CHP'lilerde karşılık bulmamasının göstergesidir bu.