Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı! 180 kW gücünde, kurulum için hazır...

ŞARJ CİHAZLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj cihazları da ilk kez ortaya çıktı. Söz konusu cihazlar kurulum için hazır.
ŞARJ CİHAZLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj cihazları da ilk kez ortaya çıktı. Söz konusu cihazlar kurulum için hazır.
Açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Togg kurucu ortaklarından #Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.#Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak. #SmartCharging pic.twitter.com/Mxco8Wcu4F— Trugo (@TruGoCharging) September 23, 2022