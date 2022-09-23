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    • 23.09.2022 20:47
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    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı! 180 kW gücünde, kurulum için hazır...

    2023'ün ilk aylarında Türkiye yollarında olacak yerli otomobil Togg'un şarj cihazları görüntülendi. Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla hizmet verecek cihazlar kurulum için hazırda bekliyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Togg’un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı!

    Türkiye, yerli otobomil Togg'a kavuşmak için gün sayıyor.

    29 Ekim 2022'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika açılışı yapılacak olan Togg'un 2023'ün ilk aylarında yollarda olması bekleniyor.



    ŞARJ CİHAZLARI GÖRÜNTÜLENDİ
    Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj cihazları da ilk kez ortaya çıktı. Söz konusu cihazlar kurulum için hazır.



    Konuya ilişkin Trugo'nun resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı.



        Açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak" ifadelerine yer verildi.



        İşte o paylaşım;
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        Haberler Güncel Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı! 180 kW gücünde, kurulum için hazır...
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