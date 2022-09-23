Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı! 180 kW gücünde, kurulum için hazır...





İşte o paylaşım;

Togg kurucu ortaklarından #Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.#Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak. #SmartCharging pic.twitter.com/Mxco8Wcu4F