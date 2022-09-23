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TOGG'dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV'un fiyat aralığı

Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG ile ilgili her gün yeni bir bilgi geliyor. TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının zemin yükseltme işlemlerinde sona gelinirken TOGG SUV'un fiyat aralığı da belli oldu.

23.09.2022 10:17 - Son Güncelleme: 23.09.2022 10:17
TOGG’dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV’un fiyat aralığı

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un Gemlik'te inşa edilen fabrikasının zemin yükseltme aşamasında sona gelindi.

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TOGG’dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV’un fiyat aralığı

ABS Yapı, üstlendiği proje kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, "Tesis genelinde doğal zeminin, geri dönüşümlü plastikten imal edilen ABS Dolgu Kör Kalıpları kullanılarak inşa edilen betonarme yükseltilmiş döşeme sayesinde en ekonomik ve hızlı şekilde yükseltilmesi sağlandı" ifadelerine yer verdi.

TOGG’dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV’un fiyat aralığı

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'te yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerinde kurulacak fabrikasının inşaat faaliyetleri tamamlanmak üzere.

TOGG’dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV’un fiyat aralığı

29 Ekim 2022'de ilk arabanın banttan inmesi planlanan fabrikanın inşaat faaliyetlerine ABS Dolgu Kör Kalıpları kullanarak dahil olan ABS Yapı, son eklenen Ar-Ge binası ile fabrikanın zemin yükseltme aşamasında sona gelindiğini açıkladı. ABS Yapı Genel Müdürü Okan Cüntay, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

TOGG’dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV’un fiyat aralığı

"Türkiye'nin en prestijli sanayi projesi olan Togg'un Gemlik fabrikasının inşa edileceği arazi, konum açısından ideal bir yerde olmakla birlikte bina temellerinde zemin iyileştirmesi yapılması ve radye temel üzerinde zemin kotunun olası su baskınlarına karşı yükseltilmesi gerekiyordu.

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