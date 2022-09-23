TOGG’dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV’un fiyat aralığı

"Türkiye'nin en prestijli sanayi projesi olan Togg'un Gemlik fabrikasının inşa edileceği arazi, konum açısından ideal bir yerde olmakla birlikte bina temellerinde zemin iyileştirmesi yapılması ve radye temel üzerinde zemin kotunun olası su baskınlarına karşı yükseltilmesi gerekiyordu.