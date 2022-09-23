TOGG'dan yeni haber var! Fabrikada bir aşama daha tamam! İşte TOGG SUV'un fiyat aralığı
Türkiye'nin milli gururu yerli otomobil TOGG ile ilgili her gün yeni bir bilgi geliyor. TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının zemin yükseltme işlemlerinde sona gelinirken TOGG SUV'un fiyat aralığı da belli oldu.
23.09.2022 10:17 - Son Güncelleme: 23.09.2022 10:17
29 Ekim 2022'de ilk arabanın banttan inmesi planlanan fabrikanın inşaat faaliyetlerine ABS Dolgu Kör Kalıpları kullanarak dahil olan ABS Yapı, son eklenen Ar-Ge binası ile fabrikanın zemin yükseltme aşamasında sona gelindiğini açıkladı. ABS Yapı Genel Müdürü Okan Cüntay, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: