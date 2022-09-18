Yerli otomobil TOGG'dan dikkat çeken paylaşım! Avrupa'nın en temizi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un yollara inmesi için geri sayım devam ederken yeni bir paylaşım daha geldi. TOGG, Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsü paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son dakika haberi: Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.
Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg'da adım adım sona yaklaşılıyor.
AVRUPA'NIN EN TEMİZİ!
TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan heyecan verici paylaşımda Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsü'nde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazların testlerine devam edildiği belirtildi.
Geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, önemli bilgiler paylaştı.
TOGG'U FARKLI KILAN ÖZELLİKLER
Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleri şöyle anlatıyor: "Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır.