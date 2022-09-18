Yerli otomobil TOGG’dan dikkat çeken paylaşım! Avrupa’nın en temizi

TOGG'U FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

Karakaş TOGG'u farklı kılan özellikleri şöyle anlatıyor: "Türkiye'nin ilk doğuştan elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili olarak üretilecek C-SUV modeli, sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de rakiplerinin önünde yer alacaktır.