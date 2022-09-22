TOGG hesaplı olacak! Yerli otomobili tercih edene indirim

Yerli otomobil Togg için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'de yapılacak açılış için hazırlıklar sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli bilgiler verdi:







RESMİ AÇILIŞ 29 EKİM'DE: Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak. Araçlar seri üretim bandından inecek. Daha sonra gerekli testlerin yapılarak, ürünün koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilerek belgelenmesi anlamına gelen tip onayı alacak. Hem Avrupa Birliği'ne gidecek, hem de Türkiye'den tip onayı için TSE ile çalışmaya başlayacak. Oradaki süreç 5/6 ay sürecek. 29 Ekim'i beklememiz gerek, çünkü ancak seri üretimden çıkan araçlara tip onayı alınabiliyor. Testler sertifikasyon süreçleri bitince araba satılmaya hazır hale gelecek.







VEGAN OLACAK: Togg vegan olacak. Araçta deri kullanılmayacak, deri koltukları olmayacak. Şirket politikası gereği yeşile önem veren, çevreci, hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim. Ön satış konusu fabrika açıldıktan sonrası için olabilir.