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    TOGG hesaplı olacak! Yerli otomobili tercih edene indirim

    Türkiye’nin yerli otomobili Togg, 29 Ekim’deki açılışa hazırlanırken, C segment SUV rekabetçi fiyatla piyasaya çıkacak. Yerli otomobili tercih edeceklere indirimler bekleniyor.

    TOGG hesaplı olacak

    Yerli otomobil Togg için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 29 Ekim'de yapılacak açılış için hazırlıklar sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank önemli bilgiler verdi:



    RESMİ AÇILIŞ 29 EKİM'DE: Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının resmi açılışı 29 Ekim'de yapılacak. Araçlar seri üretim bandından inecek. Daha sonra gerekli testlerin yapılarak, ürünün koşulları sağlayacak şekilde üretilebileceğinin tespit edilerek belgelenmesi anlamına gelen tip onayı alacak. Hem Avrupa Birliği'ne gidecek, hem de Türkiye'den tip onayı için TSE ile çalışmaya başlayacak. Oradaki süreç 5/6 ay sürecek. 29 Ekim'i beklememiz gerek, çünkü ancak seri üretimden çıkan araçlara tip onayı alınabiliyor. Testler sertifikasyon süreçleri bitince araba satılmaya hazır hale gelecek.



    VEGAN OLACAK: Togg vegan olacak. Araçta deri kullanılmayacak, deri koltukları olmayacak. Şirket politikası gereği yeşile önem veren, çevreci, hayvanlara zarar vermek istemeyen bir girişim. Ön satış konusu fabrika açıldıktan sonrası için olabilir.



    ŞARJ KONUSUNDA SIKINTI YOK: Şarj istasyonları için açılan teşvik programına 200'e yakın firma başvurdu. Şu anda ihaleyi alan firmalar var. Yatırımlarına başladılar, bizim hedefimiz 2023 sonuna kadar 81 ilde bin 500 hızlı şarj istasyonu kurulması. Bu hedefi yakalayacağız. Araç çıktığında altyapı hazır hale gelecek.



    REKABET EDECEK FİYATLA ÇIKACAK: Togg C segment SUV bir araç. Aynı segmentteki işten yanmalı araçlarla rekabet edecek bir fiyatla piyasaya çıkacak. O araçlardan daha iyi, tabii ki o sınıfın kat kat üstünde bir elektrikli araç olarak çıkacak. (Betül USTA)



        GÖRÜCÜYE ÇIKTI
        TOGG, seri olarak üretilmesi planlanmayan ancak markanın vizyonunu ortaya koyan Konsept Akıllı Cihazı ile Galataport İstanbul'da şehrin yerli ve yabancı misafirleriyle buluşuyor. 15 Ekim'e kadar ziyaretçilerle buluşacak Konsept Akıllı Cihaz, Togg'un gelecekte kullanacağı teknolojilerle ilgili önemli ipuçları veriyor. Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'ın iç mekanında entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda açık renk, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerinde ise açık mavi renk dikkat çekiyor.



        YERLİ TERCİH EDENE İNDİRİM
        AK Parti'nin 2023 seçimlerine ilişkin Vizyon Belgesi'nde yerli otomobilin de yer alması bekleniyor. Yerli otomobilde ilk seri üretim 29 Ekim'de banttan inerken, beyannamede yerli otomobili tercih edeceklere yönelik indirimlere yer verilmesi planlanıyor. Detaylar, 28 Ekim'de beyannamenin açıklanmasıyla belli olacak. (Zübeyde YALÇIN)

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