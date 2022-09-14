Turkish Cargo Ushuaia'ya taşıdı, Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartlarında kendini kanıtladı
29 Ekim'de fabrika açılışı yapılacak olan Togg, kış şartlarına da hazır olduğunu kanıtladı. Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşınan Togg, zorlu şartlarda test edildi. İşte tüm detaylar...
14.09.2022 17:43 - Son Güncelleme: 14.09.2022 17:57
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartları altında yapılan testlerini sürdürmek için Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşındı.
"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu'na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | VİDEO