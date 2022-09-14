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Turkish Cargo Ushuaia'ya taşıdı, Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartlarında kendini kanıtladı

29 Ekim'de fabrika açılışı yapılacak olan Togg, kış şartlarına da hazır olduğunu kanıtladı. Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşınan Togg, zorlu şartlarda test edildi. İşte tüm detaylar...

14.09.2022 17:43 - Son Güncelleme: 14.09.2022 17:57
Turkish Cargo Ushuaia’ya taşıdı, Türkiye’nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartlarında kendini kanıtladı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartları altında yapılan testlerini sürdürmek için Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşındı.

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Turkish Cargo Ushuaia’ya taşıdı, Türkiye’nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartlarında kendini kanıtladı

"SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu'na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım | VİDEO

Turkish Cargo Ushuaia’ya taşıdı, Türkiye’nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartlarında kendini kanıtladı

Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

Turkish Cargo Ushuaia’ya taşıdı, Türkiye’nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartlarında kendini kanıtladı

29 EKİM'DE FABRİKA AÇILIŞI, 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YOLLARDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Togg'un direksiyonuna geçmiş, önemli mesajlar vermişti.

Turkish Cargo Ushuaia’ya taşıdı, Türkiye’nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartlarında kendini kanıtladı

29 Ekim 2022'de Togg'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme töreninin gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, "2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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