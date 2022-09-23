2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları öncesi ekipler hazır! Nüfus müdürlükleri hafta sonu hizmet verecek

6725 EKİP, 1949 MOTOSİKLETLİ POLİS HAZIR

Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.





Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

