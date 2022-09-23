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    • Güncel
    • 23.09.2022 20:15
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    • 23.09.2022 20:19
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    2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları öncesi ekipler hazır! Nüfus müdürlükleri hafta sonu hizmet verecek

    2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları cumartesi ve pazar günleri icra edilecek. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada nüfus müdürlüklerinin cumartesi 07.00-14.30, pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

    KPSS oturumu öncesi ekipler hazır! Bakan duyurdu

    Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumartesi ve pazar günü yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.



    Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlükleri ve emniyet birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

    6725 EKİP, 1949 MOTOSİKLETLİ POLİS HAZIR
    Adayların sınav yerlerine erken gitmelerinin önemini hatırlatan Soylu, olası bir aksilikte 6 bin 725 ekip aracı ile 1949 motosikletli polis ekibinin yardım için hazır olduğunu kaydetti.

    Soylu, "Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları öncesi ekipler hazır! Nüfus müdürlükleri hafta sonu hizmet verecek
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