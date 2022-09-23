Fatih Portakal bile dayanamadı! 6'lıya olay sözler... "Yazık!"

Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa CHP yandaşı Fatih Portakal'ı bile isyan ettirdi.
'ADAYLIK KAVGASI'NDAN SONRA OLMAYAN MAKAM İÇİN KAVGA BAŞLADI
2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyemeyen 6'lı muhalefet masası cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilen savaşın yanısıra bir de olmayan makam 'başbakanlık' için kavgaya başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.
Meral Akşener'in "Ben Başbakan olacağım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim" ifadeleriyle kenara çekilip 'Cumhurbaşkanı' adayını belirlemek için uğraşırken Akşener'in talip olduğu makama Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da aday olduğu ortaya çıktı.
SELÇUK ÖZDAĞ DUYURDU: BAŞBAKANLIK BİZİM HAKKIMIZ
Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, 6'lı masanın seçimleri kazanması halinde başbakanın Gelecek Partisi'nden olacağını iddia etti.