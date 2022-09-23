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    • Haberler
    • 23.09.2022 10:23
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    • 23.09.2022 10:59
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    Fatih Portakal bile dayanamadı! 6'lıya olay sözler... "Yazık!"

    6'lı masa Fatih Portakal'ı bile patlattı. Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masada 'cumhurbaşkanlığı' için adaylık kavgası devam ederken bir de olmayan 'başbakanlık' makamı için kavga başladı. Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talip olduğu 'makama' şimdi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun talip olduğu öğrenildi. Gelecek Partili Selçuk Özdağ "Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız" ifadeleriyle meseleyi duyurdu. Masanın kavgasına CHP yandaşı Fatih Portakal bile isyan etti.

    takvim.com.tr
    Fatih Portakal bile dayanamadı!

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masa CHP yandaşı Fatih Portakal'ı bile isyan ettirdi.

    'ADAYLIK KAVGASI'NDAN SONRA OLMAYAN MAKAM İÇİN KAVGA BAŞLADI
    2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını belirleyemeyen 6'lı muhalefet masası cumhurbaşkanlığı adaylığı için verilen savaşın yanısıra bir de olmayan makam 'başbakanlık' için kavgaya başladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

    Meral Akşener'in "Ben Başbakan olacağım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim" ifadeleriyle kenara çekilip 'Cumhurbaşkanı' adayını belirlemek için uğraşırken Akşener'in talip olduğu makama Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da aday olduğu ortaya çıktı.

    SELÇUK ÖZDAĞ DUYURDU: BAŞBAKANLIK BİZİM HAKKIMIZ
    Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, 6'lı masanın seçimleri kazanması halinde başbakanın Gelecek Partisi'nden olacağını iddia etti.

        Özdağ açıklamasında "Sayın Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız." dedi.

        FATİH PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ
        Masanın tutuştuğu koltuk kapmaca kavgasına Fox TV'nin eski sunucusu CHP yandaşı Fatih Portakal bile isyan etti.

        Portakal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, muhalefetin daha seçim yapılmadan olmayan başbakanlık makamını kapma derdine düştüklerini belirterek, "Yazık!" dedi.

        Fatih Portakal şunları yazdı;
        "Daha tarih belli değil, seçim olmamış, lehlerine netice yok ortada olmayan başbakanlığı kapma derdine düşmüşler. Yazık! Değişim istiyorum da acaba nasıl? Umudumu yitirmek istemiyorum."
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