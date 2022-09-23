Fatih Portakal bile dayanamadı! 6'lıya olay sözler... "Yazık!"

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener bir yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın gözükürken diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

Meral Akşener'in "Ben Başbakan olacağım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim" ifadeleriyle kenara çekilip 'Cumhurbaşkanı' adayını belirlemek için uğraşırken Akşener'in talip olduğu makama Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da aday olduğu ortaya çıktı.