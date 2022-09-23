6'lı masaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukatı Latif Cem Baran CHP'nin planını deşifre etti

2023 seçimlerine giden süreçte CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın aday belirsizliği sürüyor.
CHP'NİN GÜL PLANI DEŞİFRE OLDU | VİDEO İZLE
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler de ön plana çıkarken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de zamanlaması manidar bir çıkış gelmişti.
CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ'I BOMBALADI: BEYPAZARI O KOLTUK İÇİN REFERANS OLAMAZ
CHP'li bir vekile "O kazanamaz" ifadesini kullanan Gül CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef almış, "Beypazarı o koltuk için referans olamaz." demişti.
ESKİ AVUKATI CHP'NİN 2018'DEKİ GÜL PLANINI DEŞİFRE ETTİ
Sürpriz adaylık çıkışıyla ortalığı karıştıran Abdullah Gül'ün eski avukatı Latif Cem Baran da ortaya bomba iddialar attı. Baran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018'deki Abdullah Gül planını deşifre etti. Baran, Gül'ün 2018'de aday olması halinde yardımcılarının kim olacağını anlattı.
KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU GÜL'ÜN YARDIMCISI OLACAKTI
Gül'ün Kılıçdaroğlu anlaştığını belirten Baran, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, Temel Karamollaoğlu başkan yardımcısı olacaktı. Beni de gönlümü almak için olduğunu düşünüyorum ben bazı şeylerden şüphelendiğini hissettiği için de bunu söyledi onların yanına sen de kabinedeydin Latif. Kısmet değilmiş bir dahaki sefere kendini hazır tut beş yıl sonra dedi." ifadelerini kullandı.