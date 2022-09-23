6'lı masaya ikinci Abdullah Gül bombası! Eski avukatı Latif Cem Baran CHP'nin planını deşifre etti





KILIÇDAROĞLU VE KARAMOLLAOĞLU GÜL'ÜN YARDIMCISI OLACAKTI

Gül'ün Kılıçdaroğlu anlaştığını belirten Baran, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı, Temel Karamollaoğlu başkan yardımcısı olacaktı. Beni de gönlümü almak için olduğunu düşünüyorum ben bazı şeylerden şüphelendiğini hissettiği için de bunu söyledi onların yanına sen de kabinedeydin Latif. Kısmet değilmiş bir dahaki sefere kendini hazır tut beş yıl sonra dedi." ifadelerini kullandı.