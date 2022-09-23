İETT şoföründen skandal! Yol soran kadına el hareketi çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İETT otobüsleri karıştığı kaza ve arızalarla ulaşımı çile hale getirdi.
Araçların yanısıra şoförlerin karıştığı skandallara da her gün bir yenisi ekleniyor.
İETT ŞOFÖRÜ YOL SORAN KADINA EL HAREKETİ ÇEKTİ
İddiaya göre Bahçelievler'de bir İETT şoförü kendisine yol soran bir kadına el hareketi çekti.
Olay, Bahçelievler'de bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu.
"BAŞKASINA SORMAYIN GELİN BANA SORUN"
O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya "başka otobüslere sormayın gelin bana sorun" diye tepki gösterdi. Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı.
Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının "yüzüme söyle" dediği duyuldu.