İETT şoföründen skandal! Yol soran kadına el hareketi çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İETT otobüsleri karıştığı kaza ve arızalarla ulaşımı çile hale getirdi.

Araçların yanısıra şoförlerin karıştığı skandallara da her gün bir yenisi ekleniyor.

İETT ŞOFÖRÜ YOL SORAN KADINA EL HAREKETİ ÇEKTİ

İddiaya göre Bahçelievler'de bir İETT şoförü kendisine yol soran bir kadına el hareketi çekti.