Hakkari'de 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist Rıdvan Hozman İstanbul'da yakalandı

Kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu iddiasıyla aranan Rıdvan Hozman olduğu tespit edildi.