Hakkari'de 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist Rıdvan Hozman İstanbul'da yakalandı

Bunun üzerine güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, taksi beklediği sırada polis ekiplerince durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.
Kontrolde söz konusu kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, bu kişiyi parmak izi kontrolüne götürdü.
Bunun üzerine güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, taksi beklediği sırada polis ekiplerince durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.
Kontrolde söz konusu kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, bu kişiyi parmak izi kontrolüne götürdü.
Kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu iddiasıyla aranan Rıdvan Hozman olduğu tespit edildi.