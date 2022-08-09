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    • Güncel
    • 10.08.2022 05:32
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    • 10.08.2022 05:36
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    Ömer Aras'ın paylaştığı video ile CHP içinde FETÖ'cülerin halen aktif olduğu bir kez daha gözler önüne serildi

    CHP içinde FETÖ'cülerin halen aktif olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından bir kesit yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili söylemlerinin kesildiğini ve CHP'nin sosyal medya hesabına farklı şekilde yüklendiği ortaya çıktı. Avras paylaşımında, "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış.Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır." dedi.

    CHP FETÖ ile helalleşemeye başladı

    AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.



    "CHP, FETÖ İLE HELALLEŞMEYE BAŞLAMIŞ"
    "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış." diyen Ömer Arvas, paylaşımında, "Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır.


    "AKSİ HALDE BU VİDEO..."
    CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Aksi halde bu video CHP'nin FETÖ ile anlaşma yaptığının resmi bir kanıtı olarak kayıtlara geçecektir." dedi.



    En acı ihtimal de Kılıçdaroğlu'nun dil sürçmesiyle yaptığı FETÖ eleştirisinin kendi talimatıyla silinmesidir." ifadelerini kullandı.

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