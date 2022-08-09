Ömer Aras'ın paylaştığı video ile CHP içinde FETÖ'cülerin halen aktif olduğu bir kez daha gözler önüne serildi





"CHP, FETÖ İLE HELALLEŞMEYE BAŞLAMIŞ"

"CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış." diyen Ömer Arvas, paylaşımında, "Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır.





"AKSİ HALDE BU VİDEO..."

CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerektiğini ifade eden AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Aksi halde bu video CHP'nin FETÖ ile anlaşma yaptığının resmi bir kanıtı olarak kayıtlara geçecektir." dedi.