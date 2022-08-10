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Ömer Aras'ın paylaştığı video ile CHP içinde FETÖ'cülerin halen aktif olduğu bir kez daha gözler önüne serildi

Ömer Aras'ın paylaştığı video ile CHP içinde FETÖ'cülerin halen aktif olduğu bir kez daha gözler önüne serildi
10.08.2022 04:44 - Son Güncelleme: 10.08.2022 05:31

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CHP içinde FETÖ'cülerin halen aktif olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısından bir kesit yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili söylemlerinin kesildiğini ve CHP'nin sosyal medya hesabına farklı şekilde yüklendiği ortaya çıktı. Avras paylaşımında, "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış.Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ'cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır." dedi.

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