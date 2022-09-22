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    • Güncel
    • 22.09.2022 16:14
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    • 22.09.2022 16:14
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den yurda döndü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 15.45'te İstanbul'a geldi.

    AA
    Başkan Erdoğan yurda döndü

    Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'den yurda döndü
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