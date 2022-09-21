Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.09.2022 11:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2022 12:03
    ABONE OL

    SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon! Gara ve Metina'da 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sınır ötesinde PKK’ya yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Yakalanan PKK’lı teröristlerin verdiği bilgiler ve saha istihbaratının ardından yapılan operasyonla, Irak/Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

    AA
    MİT Irak’ın kuzeyinde 6 teröristi etkisiz hale getirdi

    PKK'nın tamamen bitirilmesine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı da özellikle Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik nokta operasyonlara devam ediyor.

    6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK/ KCK mensuplarının ifadeleri, yapılan saha araştırmaları ve istihbaratların ardından sınır ötesinde bir nokta operasyon daha gerçekleştirildi. Son olarak SİHA'lar ile yapılan operasyonda Irak/Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/YPG Kamışlı sözde Eyalet Yöneticisi "Dijyar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; güvenlik güçlerine sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Muhsin Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.

    Bölgeye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından operasyon düzenlendi. PKK/YPG'nin sözde eyalet yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirdi.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA 1990'DA KATILMIŞTI
    Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

        KARAYILAN'IN TALİMATIYLA BİRÇOK NOKTADA GÖREV ALDI
        Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.


        MİT SON OLARAK "REZAN CAVİT" KOD ADLI YUSİF MEHMUD REBANİ'Yİ ETKİSİZ HALE GETİRMİŞTİ
        Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran MİT, son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti.


        TÜRKİYE'DEN PKK'YA KAMIŞLI DARBESİ
        Türkiye'nin terörle mücadelede 'kaynağında yok et' yaklaşımını benimsemesinden bu yana özellikle sınır ötesinde ciddi terör operasyonlarına şahitlik ettik. Kimi zaman çok geniş kapsamlı bir harekat kimi zaman dar çerçeveli bir operasyon kimi zaman da bölgesel olarak atılan adımlar terör örgütüne ciddi darbeler vurdu. Tüm bunların yanı sıra özellikle SİHA'ların etkin kullanımıyla nokta operasyonlarla da sözde üst düzey isimlere yönelik başarılı işlere imza atıldı. Son dönemde daha da artan bu tür özel operasyonlar örgütün kendini en güçlü gördüğü alanlarda dahi icra edilerek sahadaki psikolojik üstünlük de tamamen ele geçirildi.

        KAMIŞLI OLDUKÇA HAREKETLİ
        Operasyonlar çok farklı bölgelerde devam etse de son haftalarda özellikle Kamışlı başta olmak üzere Suriye kuzeyinde örgütün sözde yöneticilerine yönelik SİHA temelli hamleler arttı. Bu operasyonlar kapsamında geçmişte Türkiye'de çok kanlı eylemleri yöneten isimler de, örgütün bölgedeki lojistik sorumluları da, PKK'nın en üst düzey yönetimin kurullarına üye teröristler de hedef alındı.

        Bu süreçte Kamışlı'nın ismi öne çıkmaya başladı... Kamışlı'dan son günlerde Türkiye'ye yönelik taciz ateşleri, saldırı girişimleri arttı. Daha dikkat çekici olan ise Kamışlı'da düzenlenen operasyonlarda öldürülen isimler. Bu teröristlerin büyük çoğunluğu sözde üst düzey. Yakın bir geçmişe kadar Kandil ya da İran'a çok yakın olan 'korunaklı' bölgelerdeydiler. Peki, ne oldu da oralardan çıkıp Kamışlı'ya geldiler?

        ABD BURAYI TAMAMEN KONTROLÜNDE TUTMAK İSTİYOR
        Emekli Tuğgeneral, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Erenel bölgeyi yakından takip eden isimlerden. TRT'de yer alan habere göre, Erenel süreci, Kamışlı'nın ABD kontrolünde olduğunu, bölgenin Suriye'deki en zengin petrol rezervlerine sahip olduğunu anımsatarak anlatmaya başlıyor.

        Kamışlı ile ilgili devam etmeden önce bir parantez açıp, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit operasyonuna işaret ediyor. Ankara'nın bu hamlesi bölgedeki üst düzey teröristlerin 'rahatını kaçırmış'. Kandil'de dahi kimsenin mağaradan kafasını çıkaramadığı bir noktaya gelinmesi terör elebaşları için bölgeyi güvenli olmaktan çıkarmış.

        ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR
        Örgütün 40 yıllık birikimiyle oluşturduğu güvenli alanların Türk güvenlik güçleri tarafından bir bir yok edildiğinin altını çiziyor Fahri Erenel. Hal böyle olunca ABD tarafı sözde yönetici teröristleri kendi kontrolü altında olan yerde toplamak istiyor. Erenel, son dönemlerde MİT'in Kamışlı'da gerçekleştirdiği operasyonlarda sözde üst düzey isimler olmasını buna bağlıyor. Bu gelişmeyi 'stratejik bir hata' olarak değerlendirince haliyle nedenini soruyoruz… "Çok yakınımıza geldiler" diyor Erenel. "Evet, Irak'ın içlerinde Suriye derinlerinde de vurabiliyoruz. Ama şimdi hem yanı başımızdalar hem de dağlık olmayan bir alandalar. Bu da haliyle MİT'in işlerini kolaylaştırıyor" cümleleriyle süreci özetliyor.

        ABD KAMIŞLI'NIN KONTROLÜ İÇİN TERÖRİSTLERE İHTİYAÇ DUYUYOR
        Bu noktada ilginç bir hatırlatmada bulunuyor Erenel ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Astana Zirvesi'ne dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere, o görüşmenin ardından Türkiye, Rusya ve İran ortak bir açıklama yapıp ABD'nin Suriye'nin doğusundan çekilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

            Erenel buranın bam teli olduğu görüşünde. Bu kanaatini de şöyle temellendiriyor:

            "Suriye'de taşların yerine oturmaya başladığı bir sürece şahitlik edebiliriz. Ankara'nın açıklamalarını iyi okumak gerek. ABD tarafı olası bir Türkiye-Suriye anlaşmasında PKK'nın buradan gönderileceğine inanıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca burayı güçlendirme niyetindeler. Üst düzey isimleri de burada toplamayı, onlara bir şemsiye olmayı amaçlıyor. Çünkü PKK onlar için bir aparat. Ve bu aparatın son lider kadrosunu kendi avuçları içinde tutmak istiyorlar.

            ABD bunu yaparak iki temel hususu hedefliyor. Birincisi; Suriye'deki en stratejik alanlardan birinde egemenliğini korumak istiyor. İkincisi; bu bölge Irak'ın kuzeyi için de kilit önemde. Burada varlığını sürdürüp bir şekilde Irak kuzeyi için de en ideal pozisyonu almak niyetinde. Kamışlı'nın güneyinde kritik ABD üsleri var. Hava üssü de bulunuyor. Buradan vazgeçmek ABD için kolay değil."

            TERÖRİSTLER KAMIŞLI'DA DA BARINAMAZ
            Doç. Dr. Fahri Erenel, son olarak MİT'in lider merkezli nokta operasyonlarının örgütün sadece bölgedeki unsurlarında değil topyekun bir çöküş yaşattığının da altını çiziyor ve ne Irak'ın kuzeyinde ne de Suriye'de tutunamayan teröristlerin Kamışlı'da da barınamayacağını ve Türk güvenlik güçleri için hedef olmaya devam edeceklerini söylüyor



            Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi 9 Ağustos'ta etkisiz hale getirdi.

            Güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.

            Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.


            PKK'NIN TÜNEL FARESİ DE YOK EDİLMİŞTİ
            Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak 1 Ağustos'ta PKK-YPG Suriye'nin Kobani Eyalet Yürütme Kurulu üyesi Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman'ı, düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmişti.

            Erhan Arman'ın Türkiye'nin olası harekat planlarına karşı örgütün savunmasını hazırlayan isim olduğu, aynı zamanda Türkiye'ye illegal yollardan örgüt mensubu ve patlayıcı sokan isim olduğu öğrenilmişti.

            Milli İstihbarat Teşkilatı, yaptığı operasyon neticesinde, illegal yollardan örgüt mensupları ve patlayıcılarının yurtiçine geçirilmesi faaliyetlerini organize eden önce PKK sonrasında, YPS içerisinde faaliyet yürüten bir üst düzey örgüt mensubunu daha etkisiz hale getirerek Türkiye'ye yönelik eylemlere göz yumulmayacağı mesajını verdi.

            BİRÇOK EYLEME KATILDI
            Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanmış, ardından serbest bırakılmış, 2013 yılında ise Muş kırsalından örgüte katılım yaptı. Erhan Arman, PKK'ya katıldıktan sonra yurtiçinde silahlı faaliyet yürüterek çok sayıda eyleme katıldı.

            KOBANİ EYALET YÜRÜTMESİ ÜYESİYDİ
            Yurtiçindeki silahlı faaliyetleri sonrasında Suriye'ye geçen, sonrasında Ayn El Arap'da örgüte eleman temini çalışmaları yürüten Erhan Arman, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti.

            TÜNEL FARESİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
            2019 yılında Ayn El Arap Eyalet Yürütmesi 'ne yönetici olarak getirilen PKK'lı terörist, yöneticilik görevi kapsamında Ayn El Arap Eyaletinde özel olarak Tünel ve Mevzilendirme Sorumlusu olarak görevlendirildi.

            O tarihten bu yana Türkiye'nin olası harekâtlarına karşı örgüt savunmasını bizzat planlayan Arman, özellikle Türkiye'ye terörist ve patlayıcı aktarması nedeniyle MİT tarafından etkisiz hale getirilecek örgüt mensupları listesine dâhil edildi.

            PKK'YA BÜYÜK DARBE
            Güvenlik kaynakları, MİT'in, bir hafta önce PKK Ayn El Arap Sorumlusu Kendal Ermeni kod adlı Şahin Tekintanağaç'ı etkisiz hale getirdiği düşünüldüğünde, ardından Erhan Arman'ı da etkisiz hale getirmesiyle örgütün Ayn El Arap'ta yönetim zaafıyeti yaşadığını belirtti. Ayrıca bölgeden gelen bilgilerde, güvenlik güçlerince, genç örgüt kadrolarınca çok sevilen Berxwedan Muş kod adlı Erhan Arman'ın ölümünün, Ayn El Arap'ta alt düzeydeki PKK mensuplarında çözülme sağlayacağının beklendiği öğrenildi.

                SON OLARAK GÜNGÖREN SALDIRGANI PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
                MİT, son olarak 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirmişti. PKK'nın 27 Temmuz 2008'de Güngören'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıda, 18 kişi ölmüş, 154 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında 4 yaşındaki Taha Yıldızlı ve 3 yaşındaki Aleyna Çelik ve daha anne karnında olan doğmamış bir bebek de vardı.

                MİT TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDİYOR: NOKTA OPERASYONLARLA AĞIR DARBE
                Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan terör örgütlerinin pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla öldürüldü.

                PKK'YA AĞIR DARBE İNDİRİLDİ!
                Mili İstihbarat Teşkilatı, yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK terör örgütüne büyük darbe vurdu. MİT, 7 ayda 20 büyük operasyon gerçekleştirerek, 8'i sağ olmak üzere 21 teörist etkisiz hale getirildi.

                28 Ocak'ta Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde PKK/YBŞ sözde özel kuvvet sorumlusu 'Azad' kod adlı Sileman Şemo Yusuf, nokta atışı vurulan araçta etkisiz hale getirildi. Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan, 17 Şubat'taki operasyonda etkisiz hale getirildi.

                    PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, 17 Nisan'da Suriye'nin Derbesiye ilçesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

                    20 Şubat'ta PKK-YPG'nin sözde Kobani (Ayn El Arab) Savunma Komitesi Eş Başkanı 'Ronahi Kobani' kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ve sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesi'nde faaliyet yürüten 'Dilar Halep' kod adlı Ranya Henan yine nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

                    2 üst düzey sorumlu kadrosunu kaybeden YPJ, bu operasyonla ağır darbe aldı.

                    SUİKASTÇI SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
                    PKK'nın Mahmur, Kerkük, Süleymaniye sözde saha genel sorumlusu olarak görevlendirilen 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

                    Yine MİT'in Suriye'de yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde suikastçısı, 'Rojda' kod adlı Dilbirin Kaçar, yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

                    Teröristin, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'daki Barış Pınar Harekatı sırasında örgüt bünyesinde 'suikastçı' olarak yer aldığı belirtildi.

                    Dilbirin Kaçar'ın, son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Kobani bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı da belirtildi.

                    ÖRGÜTE ÜST DÜZEY DARBE
                    Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli de Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de 19 Haziran'da MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

                        PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

                        Ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi, 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu da Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

                        Yine Suriye'nin Kobani kentinde düzenlenen operasyonda Şırnak'ta polis ve askerleri şehit eden PKK/YPS üyesi Ekrem Üstek etkisiz hale getirildi.

                        Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden, 'Dılhaz Gabar' kod adlı Mehmet Doğan da etkisiz hale getirilenler arasında yer aldı.

                        TEPE YÖNETİCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ
                        MİT, PKK'nın silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve YJA-STAR'ın tepe yöneticilerinden 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

                        Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Duhok- Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda, sözde PKK/HPG askeri konsey üyesi ve terörist Demir'in yerine Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan da etkisiz hale getirildi.

                        KULAKSIZ'IN KANI YERDE KALMADI
                        Muş'un Malazgirt ilçesinde 7 yıl önce İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi ile ilgili olayda 'son fail' olduğu belirtilen 'Zerdeşt' kod adlı PKK/KCK üyesi Savaş Çelik, MİT'in sınır ötesinde düzenlediği operasyonla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

                        PKK-YPG'nin sözde Kobani sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç da 20 Temmuz'da etkisiz hale getirdi. Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

                            Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Kobani bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı değerlendirildi.

                            DEAŞ OPERASYONU
                            MİT, DEAŞ terör örgütüne de nefes aldırmadı. Operasyonlar kapsamında Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı teröristler ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şüpheliler yakalanarak Türkiye'ye getirdi.

                            MİT tarafından ayrıca Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır da Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Büyük ses getiren operasyon sonucunda Bozkır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

                            İRAN ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
                            MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyon sonucunda, İran istihbaratının, Türkiye'de bulunan muhalif isimleri kaçırmasına aracılık eden çeteyi de çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 2'si İran uyruklu 14 şüpheli tutuklandı.

                            Öte yandan Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara da MİT operasyonuyla yakalandı.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Aldatmak atv’de
                            Haberler Güncel SON DAKİKA: MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon! Gara ve Metina'da 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
                                SON DAKİKA