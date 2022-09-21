Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'muavin' muamelesi... Kraliçe Elizabeth'in cenazesine otobüsle ayakta gitti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlendi.
Törene ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.
SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞEN FOTOĞRAF
Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenine katılacak olan lider çifte standartla otobüse bindiridi.
Biden dışında otobüse binen liderlerin görüntüleri çok konuşulurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüntüsü sosyal medya damga vurdu.
MACRON'A MUAVİN MUAMELESİ
Macron'un otobüsün koridorunda ayakta durduğu fotoğrafı paylaşarak 'Muavin Macron' yorumları yapıldı.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmaması da ortaya çıkan görüntülerin ardından haklı bulunurken, Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Başkan Erdoğan'ın bu çifte standardı kabul etmemesini ve törene Dışişleri Bakanı'nı göndermesini eleştiren muhalefeti eleştirdi.
İşte Altınok'un "Erdoğan'ı bu otobüste düşünemiyorum" başlıklı yazısı;
Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenini izliyorum.
Adamlara helal olsun... Törende bir kare poz vermek için can atan devlet başkanlarını, kralları ip gibi sıraya dizdiler... Ayakta, sıkış tepiş otobüslere doldurup alana taşıdılar. Macron'a da muavinlik yaptırdılar.
Asıl fena olansa ABD Başkanı'na tanınan ayrıcalıktı. Liderler ilkokul çocuğu gibi otobüste giderken Biden kırmızı halıya kadar özel makam aracıyla geldi.
Hadi İngiliz sömürgelerinin, kendilerini vahşi görenlerin saraylarında itibar arayan Arap liderlerinin falan hevesini anlıyoruz... Böyle şeylere takılmazlar. Hatta Kraliçe'nin önünde takla atacaksınız deseler düşünmeden kabul ederler.
Peki ya Kraliyet tebaasına dahil olmayan Fransızları, Almanları ve diğer özgür Avrupalıları temsil eden liderler bu aşağılamayı nasıl ve ne için hazmediyorlar, merak ediyorum.
Aynı soruyu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu çifte standardı kabul etmemesini ve törene Dışişleri Bakanı'nı göndermesini eleştiren muhalefete de sormak lazım.
Mesela Erdoğan'ın mütekabiliyeti ve diplomatik teamülleri sahiplenen tavrını, cenaze yerine Central Park'ta Amerikalılarla sohbeti seçmesini "endişe verici" bulan ve "garabet" diye yorumlayan İyi Partili Aytun Çıray'a...
Siz niye olduğunuz yerde sıçrıyorsunuz?
Dolmakalemlerle kavga etmekten vakit bulabilirse Kral Charles düşünsün... Ya da eğer bir gün önce nereye gittiğini hatırlıyorsa Biden izah versin.
Bence asıl endişe verici olan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı'ndan hiyerarşik olarak aşağıda olduğunu içselleştiren sömürge siyasetçilerinin bu ülkede muhalefeti işgal etmesi. Muhalefetin ulusalcı, milliyetçi, yurtsever unsurlarını paralize etmesi.
Twitter'da boş bulduğu yere Atatürk yazıp, isminin başına T.C. ibaresi ekleyen Aytun Bey'in gönüllü fahri konsolos halleri de garabetin ta kendisi.