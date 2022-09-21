Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'muavin' muamelesi... Kraliçe Elizabeth'in cenazesine otobüsle ayakta gitti

Hadi İngiliz sömürgelerinin, kendilerini vahşi görenlerin saraylarında itibar arayan Arap liderlerinin falan hevesini anlıyoruz... Böyle şeylere takılmazlar. Hatta Kraliçe'nin önünde takla atacaksınız deseler düşünmeden kabul ederler.

Peki ya Kraliyet tebaasına dahil olmayan Fransızları, Almanları ve diğer özgür Avrupalıları temsil eden liderler bu aşağılamayı nasıl ve ne için hazmediyorlar, merak ediyorum.

Aynı soruyu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu çifte standardı kabul etmemesini ve törene Dışişleri Bakanı'nı göndermesini eleştiren muhalefete de sormak lazım.

Mesela Erdoğan'ın mütekabiliyeti ve diplomatik teamülleri sahiplenen tavrını, cenaze yerine Central Park'ta Amerikalılarla sohbeti seçmesini "endişe verici" bulan ve "garabet" diye yorumlayan İyi Partili Aytun Çıray'a...



Siz niye olduğunuz yerde sıçrıyorsunuz?

Dolmakalemlerle kavga etmekten vakit bulabilirse Kral Charles düşünsün... Ya da eğer bir gün önce nereye gittiğini hatırlıyorsa Biden izah versin.

Bence asıl endişe verici olan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı'ndan hiyerarşik olarak aşağıda olduğunu içselleştiren sömürge siyasetçilerinin bu ülkede muhalefeti işgal etmesi. Muhalefetin ulusalcı, milliyetçi, yurtsever unsurlarını paralize etmesi.

Twitter'da boş bulduğu yere Atatürk yazıp, isminin başına T.C. ibaresi ekleyen Aytun Bey'in gönüllü fahri konsolos halleri de garabetin ta kendisi.