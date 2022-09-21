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    • 21.09.2022 20:24
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    Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdi

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde tur attı. O anlar MHP'nin sosyal medya hesaplarına 'Liderimiz Yollarda' ifadesiyle paylaşıldı.

    Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara turu attı

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi.



    FERDİ TAYFUR DİNLEDİ
    Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi.



    O ANLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI
    Gezide Bahçeli'ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



    'BU BANA YETER' ŞARKISINI DİNLEDİ
    'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

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    Haberler Güncel Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdi
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