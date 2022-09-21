Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdi





'BU BANA YETER' ŞARKISINI DİNLEDİ

'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

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