Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı gezdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi.
FERDİ TAYFUR DİNLEDİ
Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi.
O ANLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI
Gezide Bahçeli'ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
'BU BANA YETER' ŞARKISINI DİNLEDİ
'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.