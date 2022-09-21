Son dakika: PKK/PYD/YPG kalleşler Afrin'i kana bulayacaktı! Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler Afrin'de ele geçirildi.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi..." dedi.
İşte o paylaşım;
Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 21, 2022
Hatay İl Emniyet ve
Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen;
12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi...+ pic.twitter.com/w6uC2GtvQo