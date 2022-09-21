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    • 21.09.2022 19:25
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    Son dakika: PKK/PYD/YPG kalleşler Afrin'i kana bulayacaktı! Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

    PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler Afrin'de ele geçirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonda emeği geçen Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü ekibine teşekkür etti.

    AJANSLAR
    PKK/PYD/YPG Afrin’i kana bulayacaktı!

    PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler Afrin'de ele geçirildi.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 12 kg C4 patlayıcı ele geçirildi



    Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.




    Soylu, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi..." dedi.



    İşte o paylaşım;

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    Haberler Güncel Son dakika: PKK/PYD/YPG kalleşler Afrin'i kana bulayacaktı! Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
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