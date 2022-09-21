Bakan Varank'tan net açıklama! TOGG'un fiyatı belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta soruları yanıtladı.
Cumhuriyet'in ilanın 100. yıl dönümünde Bursa'nın Gemlik ilçesinde bnulunan TOGG fabrikasının açılışı yapılacak. İlk yerli üretim elektrikli otomobil TOGG üretim bandından inecek. Fabrika artık tamamlanma aşamasına gelmiş durumda.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları | Video
DOĞRU TEKNOLOJİ
Bakan Varank, zamanlamaya dikkat çekerek "Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım gerçekleştirdik" diyerek otomobilin elektrikli olmasına vurgu yaptı "İHA ve SİHA da olduğu gibi otomobilde doğru noktaya yatırım gerçekleştirdik" diyen Bakan Varank, "Fikri mülkiyet hakkı bize ait" dedi.
VEGAN OTOMOBİL
Araca ilişkin başka detaylar da paylaşan Varank, önemli bir noktayı vurguladı. Birçok sürücü aldığı otomobilden bahsederken deri koltuklarını ön plana çıkarırken TOGG'da bunu kullanamayacaklar. Çünkü TOGG vegan olacak, hiçbir hayvandan alınan ürün malzeme kullanılmayacak. Varank, "Şirket politikası gereği yeşil, çevreci, hayvanlara zarar vermeyen bir girişim olacak" dedi. Sektöründe ve alanında öncü olacak bu konuda.
TOGG'UN FİYATI
TOGG'un fiyatı da Bakan Varank'a soruldu. Varank, "Piyasada hali hazırda bulunan C Segment SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak" dedi. Türkiye'nin 81 ilinde altyapı çalışmaları sürüyor, 1500'e yakın aşırı istasyonları kurulmasına yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor.