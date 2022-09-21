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    • 21.09.2022 11:18
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    Bakan Varank'tan net açıklama! TOGG'un fiyatı belli oldu

    Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg, 29 Ekim'de üretim bandından inmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, TOGG'UN fiyatına ilişkin, "Piyasada hali hazırda bulunan C Segment SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak" dedi.

    TOGG’un fiyatı belli oldu

    Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta soruları yanıtladı.

    Cumhuriyet'in ilanın 100. yıl dönümünde Bursa'nın Gemlik ilçesinde bnulunan TOGG fabrikasının açılışı yapılacak. İlk yerli üretim elektrikli otomobil TOGG üretim bandından inecek. Fabrika artık tamamlanma aşamasına gelmiş durumda.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları | Video

    DOĞRU TEKNOLOJİ
    Bakan Varank, zamanlamaya dikkat çekerek "Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım gerçekleştirdik" diyerek otomobilin elektrikli olmasına vurgu yaptı "İHA ve SİHA da olduğu gibi otomobilde doğru noktaya yatırım gerçekleştirdik" diyen Bakan Varank, "Fikri mülkiyet hakkı bize ait" dedi.

    VEGAN OTOMOBİL
    Araca ilişkin başka detaylar da paylaşan Varank, önemli bir noktayı vurguladı. Birçok sürücü aldığı otomobilden bahsederken deri koltuklarını ön plana çıkarırken TOGG'da bunu kullanamayacaklar. Çünkü TOGG vegan olacak, hiçbir hayvandan alınan ürün malzeme kullanılmayacak. Varank, "Şirket politikası gereği yeşil, çevreci, hayvanlara zarar vermeyen bir girişim olacak" dedi. Sektöründe ve alanında öncü olacak bu konuda.

    TOGG'UN FİYATI
    TOGG'un fiyatı da Bakan Varank'a soruldu. Varank, "Piyasada hali hazırda bulunan C Segment SUV araçlarla birlikte rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulanacak" dedi. Türkiye'nin 81 ilinde altyapı çalışmaları sürüyor, 1500'e yakın aşırı istasyonları kurulmasına yönelik adımlar atılmaya devam ediliyor.

        UZAYA GİDECEK İLK TÜRK
        Uzaya gidecek ilk Türk astronotla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında da bilgi veren Varank, "Adaylar 30'dan 15'e inmiş durumda, son olarak bu sayı 2'ye indirilecek. ABD'de fiziksel ve psikolojilk testlerden geçen bu kişilerin ardından uzaya gidececek ilk Türk'ün ismi netleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

        GALATAPORT'TA SERGİLENDİ
        Togg açıklamasına göre, tanıtımı ocak ayında dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de yapılan Konsept Akıllı Cihaz, 15 Eylül itibarıyla Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda sergilenmeye başladı.

        15 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerle buluşacak olan Konsept Akıllı Cihaz, Togg'un gelecekte kullanacağı teknolojilerle ilgili önemli ipuçları veriyor.

            Aynı zamanda doğuştan yeşil olan Togg ile çevre dostu uygulamalarıyla Avrupa'nın ikinci en büyük LEED Platin sertifikalı projesi unvanını kazanan Galataport İstanbul, inovatif yaklaşıma ek olarak sürdürülebilirlik açısından da güçlü bir birliktelik sergiliyor.

            KAPILAR BİR KİTAP GİBİ AÇILIYOR
            Togg'un vizyonunu yansıtan cihaz, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.

            Otomobil üzerinde bulunan aydınlatmalı Togg logosu ise Doğu ve Batı'nın birlikteliğini simgeliyor.

            Murat Günak liderliğinde Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Pininfarina stüdyolarında üretilen cihazdaki ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA'sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor.

            Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor.

            İçeride C SUV'un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yaratılmış durumda. İç mekanda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor ve orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor.

            Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkat çekiyor.

                EKİM AYINDA SERİ ÜRETİME HAZIR
                Ekim ayında seri üretime hazır olacak Togg, uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV'u pazara çıkaracak.

                Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

                Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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                Haberler Güncel Bakan Varank'tan net açıklama! TOGG'un fiyatı belli oldu
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