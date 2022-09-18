Fransa polisi göz yumdu, Ermeniler Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı! Elçilik çalışanı tek başına saldırganları engelledi





"FRANSA'YA YAZIKLAR OLSUN"

Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Fransa'da yaşayan Ermeni fanatikler Paris'teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa'ya yazıklar olsun" dedi.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin ardından Azerbaycan'ın yurtdışındaki diplomatik temsilcilikleri Ermeni radikaller tarafından saldırılara uğramaya devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının binalarına yönelik bu ülkelerdeki Ermeni toplulukları tarafından saldırılar düzenlenmesi ciddi endişeye yol açtığını belirtti. Söz konusu saldırıların vandalizm ve terör unsurları içerdiği belirtilen açıklamada, saldırıların diplomatlara ve mala zarar vermeyi amaçladığı bu nedenle bu tür hareketlerin suç olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Radikal Ermeni gruplarının suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle sorumlu kurumların görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Azerbaycan tarafı, radikal Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor. 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca diplomatik temsilciliği her türlü saldırı ve zarardan korumak ve temsilciliğin huzurunun ihlali veya hakarete uğramasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, ilgili devletin özel görevidir" ifadelerine yer verdi.