Tayvan'ı karıştıran Nancy Pelosi şimdi Ermenistan'da devrede! Türkiye ve Azerbaycan için küstah sözler

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve kongre üyelerinden oluşan bir heyet, Ermenistan'daki temaslarına başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan'ı ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Pelosi, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar üzerine bu kez Ermenistan ziyaretinde kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.
Dün akşam saatlerinde başkent Erivan'a ulaşan Pelosi'ye Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Frank Pallone ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier eşlik etti.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'I SORUMLU TUTTU
Heyet, sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti. Daha sonra Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya gelen Pelosi, daha ilk diplomatik görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulundu.