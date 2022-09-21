ABD'nin önemli yayın kuruluşu New York Times'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşın çözümü için barış yolunu işaret ederken, uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek verme çağrısında bulundu.
New York Times'ın manşetten verdiği bir makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması ve bugüne kadar barış için yürüttüğü çabalara övgüde bulunuldu.
Farnaz Fassihi ve Alan Yuhas imzalı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var." ifadelerine yer verildi.