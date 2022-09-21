ABD'nin önemli yayın kuruluşu New York Times'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REUTERS MUHABİRİNE: O BİDEN BEN DE ERDOĞAN

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorusuyla muhatap oldu. Israrla ABD Başkanı Biden'la özel olarak görüşmek isteyip istemediğini soran muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Yo Hayır. O Biden, ben de Erdoğan' cevabını verdi.