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    • 22.09.2022 01:24
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    • 22.09.2022 01:25
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    ABD'nin önemli yayın kuruluşu New York Times'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması dünya gündeminde yerini aldı. ABD'nin önemli yayın kuruluşlarından biri olan New York Times manşetinden verdiği makalede, Başkan Erdoğan'ın bugüne kadar barış için yürttüğü çabalara övgüde bulundu. Ayrıyetten Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un ise arabulucu olma çabalarını yetersiz buldu.

    NYT’den Başkan’a Erdoğan övgü dolu sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Ukrayna'daki savaşın çözümü için barış yolunu işaret ederken, uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri, Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek verme çağrısında bulundu.



    New York Times'ın manşetten verdiği bir makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması ve bugüne kadar barış için yürüttüğü çabalara övgüde bulunuldu.



    Farnaz Fassihi ve Alan Yuhas imzalı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var." ifadelerine yer verildi.



        "ERDOĞAN EN YAKINDAN TAKİP EDİLEN İKİ LİDERDEN BİRİ"
        Gazetenin manşetinde yer alan makalede, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Salı günü en yakından takip edilen iki lider olduğu belirtildi.



        NYT makalesinde, Başkan Erdoğan'ın, özellikle tahıl görüşmelerinde önemli rol oynadığı ifade edilirken, Mart ayında yapılan barış görüşmelerindeki ev sahipliği de hatırlatıldı.



        Başkan Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.



            MACRON PUTİN'LE TEMAS KURMAYA ÇALIŞSA DA BAŞARI ELDE EDEMEDİ
            Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediği belirtildi. Macron, 'Barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden, Batı ittifakının bir konuşmacısı' olarak nitelendirildi.



            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REUTERS MUHABİRİNE: O BİDEN BEN DE ERDOĞAN
            BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorusuyla muhatap oldu. Israrla ABD Başkanı Biden'la özel olarak görüşmek isteyip istemediğini soran muhabire Cumhurbaşkanı Erdoğan. 'Yo Hayır. O Biden, ben de Erdoğan' cevabını verdi.



            CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YUNANİSTAN EGE'Yİ MÜLTECİ MEZARLIĞINA ÇEVİRDİ
            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Yunanistan'ın mültecilere yönelik zulmüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.' ifadelerini kullandı.



                "DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"
                Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları Türkiye'nin kalıcı barış çağrılarına destek vermeye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür' demeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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                Haberler Güncel ABD'nin önemli yayın kuruluşu New York Times'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
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