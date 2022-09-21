Rusya'dan KKTC'ye uçuşlar başlayacak mı? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı açıkladı

ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından Türkiye ve KKTC'den diplomatik hamle gelmiş Rusya'dan KKTC'ye doğrudan uçuşların başlayacağı gündeme gelmişti.
Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki 'KKTC'yi tanıyın' çağrısından sonra diplomatik kaynaklar Lefkoşa'nın uluslararası temaslarının da hızlandığını bildirdi.
Konuyla ilgili KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Erhan Arıklı'nın öne çıkan sözler:
Başkan Erdoğan'ın 'KKTC'yi tanıyın çağrısı' bir dönüm noktasıdır. Artık tanınma için girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Türki Cumhuriyetlerinden olumlu dönüş alıyoruz.
RUSYA'DAN DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAYACAK MI?
15 Kasım'da bir Rus uçağı KKTC'ye inebilir. Önünde hukuki engel yok. Moskova'dan kalkan uçak KKTC'ye inebilir.
Detaylar gelecek...