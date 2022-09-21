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    • 22.09.2022 00:18
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    • 22.09.2022 00:24
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    Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve İsrail Başbakanı Yair Lapid arasında güldüren Fenerbahçe diyaloğu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan görüşme esnasında odada bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu İsrail Başbakanı Yair Lapid ile tanıştırdı. Başkan Erdoğan'a tuttuğu takım soran İsrail Başbakanı Yair Lapid "Fenerbahçe ile iyi anılarımız yok bizi hep yeniyorlar" demesi gülüşmelere neden oldu. İşte o anlar...

    Yair Lapid ile güldüren Fenerbahçe diyaloğu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..



    İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..



    Başkan Erdoğan, Lapid ile görüşmesi esnasında odada bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile İsrail Başbakanı Lapid'i tanıştırdı..



        HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ?
        Tanışma esnasında İsrail Başbakanı Yair Lapid, Başkan Erdoğan'a "Hangi takımı tutuyorsunuz" sorusunu iletti.



        1 NUMARA MİLLİ TAKIM
        Başkan Erdoğan ise bu soruya "1 numara Milli Takım" yanıtını verirken Lapid, Fenerbahçe'ye ilişkin konuştu.



        "FENERBAHÇE İLE KÖTÜ ANILARIM VAR"
        Lapid yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ile kötü anılarım var. Bizi hep yeniyorlardı." dedi.

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