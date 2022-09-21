Başkan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve İsrail Başbakanı Yair Lapid arasında güldüren Fenerbahçe diyaloğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..
İSRAİL BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi..
Başkan Erdoğan, Lapid ile görüşmesi esnasında odada bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile İsrail Başbakanı Lapid'i tanıştırdı..