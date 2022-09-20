KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan övgü dolu sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu'ndan dünyaya hitap etti.
Katılımcı ülkeleri Kıbrıs'ı tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" dedi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH YAZMIŞTIR"
Katıldığı canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi: