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    • 21.09.2022 02:05
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    • 21.09.2022 02:05
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    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan övgü dolu sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır

    Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu'ndan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Kıbrıs'ı tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" demişti. Katıldığı canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır." açıklamasında bulundu.

    Ersin Tatar’dan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu'ndan dünyaya hitap etti.



    Katılımcı ülkeleri Kıbrıs'ı tanımaya davet eden Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" dedi.



    "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH YAZMIŞTIR"
    Katıldığı canlı yayınında Başkan Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:



        "Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır.



        "DÜNYA SİYASETİNDE FEVKALEDE GELİŞME"
        Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi."

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        Haberler Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan övgü dolu sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır
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