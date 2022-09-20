Son dakika: Demir Yumruk soruşturmasında flaş gelişme! İlk dava Ankara'da

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Ağustos'ta tamamlanan iddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianameyi kabul eden mahkeme, iddia edilen suçların gerçekleştiği yer ile sanıkların bir çoğunun ikametgahının İskenderun olması nedeniyle "yetkisizlik" kararı vererek, dosyanın buradaki ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.
Sanıklardan birinin itirazı üzerine, nihai kararı vermesi için dosya bir sonraki mahkeme olan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İtirazı kabul eden mahkeme, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinin "yetkisizlik" kararını kaldırdı. Buna göre, Demir Yumruk soruşturması kapsamında açılan ilk dava Ankara'da görülecek.
İDDİANAME
İddianamede sanıkların, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik dar boğaza düşen fabrikaları, yeniden işler hale getirileceği vaadiyle sahiplerinden kiraladığı, şirket yönetimlerini de akrabaları üzerinden devraldığı belirtildi.
Evcil ve beraberindekilerin bu şekilde 9 şirketi ele geçirdiği, bu iş yerlerini paravan yönetimler aracılığıyla idare ettikleri aktarıldı.