25 milyar liralık 'Demir Yumruk' operasyonunda dikkat çeken rapor! Aynı aileden birkaç kuşak üzerine şirket

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29'u tutuklandı. Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma aşamasında vergi müfettişlerince hazırlanan raporlar da dosyada yer aldı.
Melih Karabacak grubuna yönelik hazırlanan raporda örgütün çalışma detayları yer aldı. Raporda, suç örgütünün yapısının uzun yılların birikimi sonucunda ortaya çıktığı aktarılarak, "Organizasyon o kadar karmaşık hale getirilmiştir ki bugüne kadar yapılan vergi incelemelerinde bu yapıyı kurup yöneten kişilere ulaşmak neredeyse imkansız hale gelmiştir" denildi.
CEP HARÇLIĞI KARŞILIĞINDA ŞİRKET KURMUŞLAR
Raporda, örgütün bu işlerden anlamayan kişilere cep harçlığı karşılığında şirket kurdurttukları aktarılarak, "Organizasyonu yönetenlerin bu şirketlerle resmiyette bir bağları olmadığı için çok kısa sürede çok yüksek tutarlı fatura düzenlenmiş ve vergi incelemesine girene kadar da bu şirketler kullanılmıştır. Çoğu zaman bu şirketler organizasyon kapsamında kullanılan aynı adreslerde aynı kişiler tarafından organize edilmiştir. Bu şirketlerin demir çelik ticaretinde milyonlarca lira işlem hacmine ulaşması için depo, nakliye araçları, çalışanları olmadan kağıt üzerinde faaliyette bulunmuşlar; oysaki gerçek amaçları sahte fatura düzenleyerek devleti büyük vergi kayıplarına uğratmaktır" denildi.