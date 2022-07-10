25 milyar liralık 'Demir Yumruk' operasyonunda dikkat çeken rapor! Aynı aileden birkaç kuşak üzerine şirket

KAPAMA YÖNTEMİ İLE SAHTE FATURALARI RESMİLEŞTİRMİŞLER

Raporda, örgütün kurdurduğu firmalar üzerinden aralarında ticaret varmış gibi işlem yaptıkları, aralarındaki sözde cari hesapları kapatmak için sahte fatura ve çek düzenledikleri belirtildi. Örgüt üyelerinin sahte çekleri örgüt yöneticilerinden aldıkları kaşelerle silsile şekilde ciroladıkları ve bu çekler karşılığında bankadan alınan nakit paranın çekin sahibi olan şirkete teslim edildiği vurgulandı.

Bu sayede örneğin; 1 milyonluk bir çekle 4-5 kez ciro yaparak 4-5 milyon işlem hacmi yaratarak aralarındaki sahte fatura ticaretini banka üzerinden resmileştirdikleri ve sonunda paranın ilk sahibine ulaşmasını sağladıkları belirtildi. Örgütün bu yönteme de kendi aralarında 'kapama' dedikleri aktarıldı.