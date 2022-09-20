SON DAKİKA: Hakkari'de teröristlerin menfeze EYP yerleştirdiği anlar kamerada! İşte operasyonda ele geçirilenler

Hakkari'de geçen cumartesi günü özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, kaçmaya çalışan 1 terörist ise yapılan takiple yakalandı.
Operasyonla ilgili yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Menfeze EYP'li saldırı için gelen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 4 el bombası, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, 2 termal şemsiye, yaşam malzemeleri, 1 sırt çantası, 2 palaska, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar çıktığı bildirildi. Ayrıca, 3 teröristin menfezdeki demir parmaklıkları açmak için çekiç ve levye kullandığı belirtildi.
TERÖRİSTLER KAMERADA
Teröristlerin menfeze girerek EYP'li saldırı düzenlemek üzere yaptığı hazırlıklar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.