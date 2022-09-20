SON DAKİKA: Hakkari'de teröristlerin menfeze EYP yerleştirdiği anlar kamerada! İşte operasyonda ele geçirilenler

Operasyonla ilgili yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Menfeze EYP'li saldırı için gelen ve etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 4 el bombası, 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 10 şarjör, 2 termal şemsiye, yaşam malzemeleri, 1 sırt çantası, 2 palaska, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar çıktığı bildirildi. Ayrıca, 3 teröristin menfezdeki demir parmaklıkları açmak için çekiç ve levye kullandığı belirtildi.